Hürth (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Viele Verbraucher haben Rechte, von denen sie entweder nichts wissen oder diese nicht einfordern, weil sie den Weg zum Anwalt scheuen. Die neue Website www.Zugang-zum-Recht.de informiert Verbraucher über ihre Rechte und stellt Online-Portale vor, die helfen, das eigene Recht einfach, schnell und günstig durchzusetzen.



Wachsende Zahl an Online-Portalen hilft Verbrauchern in Rechtsfragen



Der Gang zum Anwalt und das damit verbundene finanzielle Risiko halten viele Menschen davon ab, auf dem eigenen Recht zu bestehen. Um den Zugang zum Recht zu erleichtern, bieten mittlerweile viele Online-Portale Verbrauchern die Möglichkeit, einfach und schnell ihr Recht zu bekommen. Und das in aller Regel ohne Kostenrisiko und zum Teil sogar gratis.



Die neue Art, zu seinem Recht zu kommen



Die auf Zugang-zum-Recht.de vorgestellten Online-Portale sorgen dafür, dass Bußgeldbescheide nicht bezahlt werden müssen, bei Flugverspätungen Schadensersatz geleistet wird oder zu hohe Mieten günstiger werden. Fahrradfahrer bekommen nach einem Unfall Schadensersatz, Bahnfahrer bei Verspätungen einen Teil der Fahrtkosten erstattet und Mieter freuen sich über eine niedrigere Nebenkostenabrechnung.



Neutrale Übersicht der Anbieter



www.Zugang-zum-Recht.de klärt Verbraucher über ihre Rechte und Möglichkeiten auf und liefert neben verständlichen und kompakten Informationen eine aktuelle Übersicht der Anbieter zu den Themen Auto und Verkehr, Fliegen, Miete, Arbeit, Verträge und Rechtsberatung.



OTS: FFI-Verlag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129227 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129227.rss2



Pressekontakt: FFI-Verlag GmbH Leyboldstr. 12 50354 Hürth



Markus Weins Tel.: 02233 80 575-15 Fax: 02233 80 575-17 info@ffi-verlag.de www.ffi-verlag.de