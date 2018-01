Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kundenzuwachs, längere Mieten und höhere Auslastung der Fahrzeuge: car2go ist im Geschäftsjahr 2017 dynamisch gewachsen. Mit 2,97 Millionen Kunden konnte das Unternehmen seine weltweite Marktführerschaft im flexiblen Carsharing weiter ausbauen. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Kundenanzahl um 30 Prozent zu. Spitzenreiter unter den kundenreichsten car2go Städten bleiben Chongqing in China (234.000 Kunden), Berlin (219.000 Kunden) und Madrid (190.000 Kunden). In Nordamerika überschritt car2go zum Jahresende 2017 einen wichtigen Meilenstein: Über eine Million Kunden nutzen nun in den Vereinigten Staaten und Kanada car2go.



"Das Jahr 2017 war für car2go ein absolutes Erfolgsjahr", sagte Olivier Reppert, CEO der car2go Group. "Wir sind in allen Bereichen gewachsen - Kundenzahl, Mietdauer und Fahrzeugauslastung - und das in allen Regionen, in denen wir aktiv sind. Auch für 2018 stehen die Zeichen auf Wachstum."



Allein im vergangenen Geschäftsjahr 2017 mieteten die Kunden mehr als 24 Millionen Mal ein car2go Auto. Das größte Wachstum bei den Anmietungen gab es in den Städten Mailand (plus 678.000 Mieten), Berlin (plus 622.000 Mieten) und Hamburg (plus 454.000 Mieten). Durch die Einführung der "car2go packages" genannten Stundenpakete, mit denen seit September längere Mieten für die Kunden noch attraktiver geworden sind, konnte zudem die durchschnittliche Mietdauer um 30 Prozent gesteigert werden.



In fast jeder Sekunde wird irgendwo auf der Welt ein car2go Auto angemietet. Die Nutzung der insgesamt rund 14.000 Fahrzeuge nahm im Laufe des Geschäftsjahres 2017 um rund 38 Prozent zu. Um die Wünsche der Kunden zu erfüllen, hat car2go auch 2017 seine Flotte durch neue smart und Mercedes-Benz Modelle erweitert.



OTS: car2go Group GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115255 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115255.rss2



Pressekontakt: media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966