Schwarzach am Main - Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) rechnet für 2017 erneut mit einem Verlust, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Schuld daran sei die von Präsident Donald Trump geplante US-Steuerreform. Da die Körperschaftssteuer für Unternehmen in den USA deutlich sinke, könnten Verluste aus Zeiten der Finanzkrise nicht mehr so stark steuerlich geltend machen wie bisher. Im vierten Quartal müssten daher rund 1,5 Mrd. Euro abgeschrieben werden. Anleger hätten geschockt reagiert: Zeitweise sei die Aktie um mehr als fünf Prozent in die Tiefe gerauscht. Die laufende Erholung sei damit jäh gestoppt worden. Wer die Reaktion für übertrieben halte, sich allerdings auch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen möchte, könnte einen Blick auf eine neue Protect Express Anleihe (ISIN DE000VL6G0B3/ WKN VL6G0B) von Vontobel werfen. Das Papier kombiniere fixe Zinsen mit einem Puffer von 20 Prozent sowie der Chance auf eine vorzeitige Rückzahlung. (Ausgabe 01/2018) (11.01.2018/alc/n/a)

