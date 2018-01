Eine bevorstehende Konferenz über Krypto-Währungen und Blockchain-Technologie hat aufgehört Ticketzahlungen in Bitcoin zu akzeptieren, was darauf hindeutet, dass die Methode zu langsam, kostspielig und arbeitsintensiv ist. Die North American Bitcoin Conference, die nächste Woche in Miami abgehalten wird, sagt auf ihrer Website, dass Netzwerküberlastungen und manuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...