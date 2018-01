Die künftige Regierung kann aus dem Vollen schöpfen. Umso größer ist die Gefahr, dass das Geld für die falschen Projekte verwendet wird.

Ein Desaster wie bei der Bundestagswahl, das hat sich Parteichef Horst Seehofer geschworen, soll seiner CSU so schnell nicht wieder passieren. Deshalb nutzte er die Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten vergangene Woche, um der arg geschrumpften Mannschaft zu erklären, warum die Christsozialen bei der jüngsten Bundestagswahl ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt hatten: In den Tagen vor dem 24. September sei die Stimmung im Land gekippt, habe sich plötzlich ein Gefühl breitgemacht: "Für die Flüchtlinge habt ihr Geld, aber nicht für unsere Rente, Pflege und Kinder." Deshalb, so Seehofers Botschaft, müsse die nächste Regierung alles Geld der Welt in die Hand nehmen.

Nie wieder zu wenig ausgeben - damit hat der bayrische Ministerpräsident dann gleich auch die Richtung für die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD vorgegeben. Schließlich kämpft nicht nur er ums politische Überleben. Auch für Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD) hängt vom Verlauf der Gespräche das eigene politische Schicksal ab. Und so sind sich die drei Parteichefs, bei allen inhaltlichen Differenzen, darin einig, den "finanziellen Spielraum" im Bundeshaushalt und in den Sozialkassen im Falle einer Regierungsbildung auszunutzen. Und der ist groß wie nie. Der verfügbare Spielraum für die laufende Legislaturperiode liegt bei geschätzten 45 bis 50 Milliarden Euro. Es droht die teuerste Regierung seit Bestehen der Republik.

Das Ende der Solidität

Dass die potenziellen Koalitionäre mehr Geld ausgeben - geschenkt. Schließlich gibt es auch in einem der wohlhabendsten Länder der Welt zahlreiche ungelöste Probleme: Das Glasfasernetz ist nicht modern. Viele Schulen sind marode. Und nicht nur viele Pflegekräfte werden schlecht bezahlt. Problematisch ist vielmehr, dass die Spielräume nicht genutzt werden, um gezielt und klug zu investieren. Stattdessen wird, wieder einmal, jede Partei möglichst viel von dem bekommen, was ihr lieb ist - und teuer. Ade Solidität also und: Bonjour Lotterleben.

Damit herrschte zwar Ruhe in der Regierung, aber zu einem hohen Preis. "Die Haushaltsspielräume des Bundes mögen den Verhandlern rosig erscheinen", sagt der Wirtschaftsweise Lars Feld, "ich warne trotzdem vor unrealistischen Ausgabenambitionen." In der Rentenpolitik sieht Feld gar eine "unheilige Allianz" von CSU und SPD. Dass die Kanzlerin vor ihrer wohl vierten Amtszeit überhaupt in der Lage ist, mit Milliarden um sich werfen zu können, verdankt sie nicht nur einer seit Jahren fast perfekt laufenden Konjunktur, sondern ironischerweise auch ihrer Führungsschwäche bei der Regierungsbildung: Solange der Bundestag für das laufende Jahr keinen neuen Haushalt verabschiedet hat, läuft der des vergangenen Jahres einfach weiter. Und weil dessen Ausgabenniveau geringer ist, spart der Bund derzeit rund eine Milliarde Euro pro Monat. "Das Gute" an der Hängepartie sei, "dass erst einmal keine schlechten Ausgaben hinzukommen", lästert der FDP-Abgeordnete Otto Fricke, einst Vorsitzender des Haushaltsausschusses.

Allerdings erhöht eine lang andauernde Koalitionsbildung auch die Spielmasse für noch mehr fehlgeleiteten Aktionismus. Und die Wunschzettel von Union und SPD sind bedrohlich lang. Allein die Versprechen der SPD in puncto Bildung, Rente und Pflege könnten "in Richtung 100 Milliarden Euro" kosten, hieß es zur Vorbereitung der Sondierungsgespräche in einem Unionspapier. Das gelte auch umgekehrt, erwiderten prompt die Sozialdemokraten - oder wolle die CSU etwa plötzlich auf den Ausbau der Mütterrente, den vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags, auf höhere Verteidigungsausgaben und eine besser finanzierte Entwicklungshilfe verzichten?

Bei der Bildung einer Regierung der fast unbegrenzten Möglichkeiten hilft, dass die Luft im Staatsetat nur einen Teil des Machbaren darstellt. Schließlich ...

