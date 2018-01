Vor etwa einem Jahr kündigte Tim Cook, CEO von Apple (WKN:865985), ein ehrgeiziges Ziel an, den Serviceumsatz des Unternehmens innerhalb von vier Jahren zu verdoppeln. Der App Store wird eine wichtige Rolle beim Wachstum spielen müssen, da er der größte Teil des Segments ist.



So weit, so gut. Der Dienstleistungsumsatz erreichte im Geschäftsjahr 2017 einen Wert von 30 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Selbst ohne eine günstige einmalige Umsatzbereinigung in Höhe von 640 Millionen US-Dollar hätte Apple einen Anstieg der Service-Umsätze um 21 % verzeichnet. Das solide Umsatzwachstum im App Store war einer ...

