Wirtschaftswachstum, steigende Beschäftigungszahlen und ein Haushaltsüberschuss: Für die deutsche Wirtschaft und den Kassenwart in Berlin war 2017 rundum gelungen. Doch etwas Wichtiges fehlt diesem langen Aufschwung noch.

Um 2,2 Prozent ist die Wirtschaftsleistung preisbereinigt gestiegen. Es ist das vierte Jahr mit Wachstum in der Größenordnung von zwei Prozent, hervorgebracht vor allem durch den Einsatz von mehr Arbeitnehmern und in zweiter Linie durch steigende Produktivität. Immer weniger Menschen, die arbeiten wollen, bleibt die volle Teilnahme am Arbeitsleben versagt. Gleichzeitig ist der Aufschwung so moderat, dass man sich keine Sorgen wegen einer Überhitzung machen muss, die ihn bald abwürgen könnte. Die Arbeitgebervertreter klagen zwar laut über Fachkräftemangel, aber das ist ihr Job.

Solange die Löhne so moderat steigen, wie sie es tun, muss man das nicht allzu ernst nehmen. Besonders bemerkenswert ist auch, dass dieses Wachstum nicht von höheren Staatsausgaben angetrieben wurde, im Gegenteil: der Überschuss in den Kassen der öffentlichen Hand stieg auf fast 40 Milliarden Euro oder 1,2 Prozent der Wirtschaftsleistung. Mit inflationsbereinigt 1,4 Prozent stiegen die Ausgaben des Staates für Löhne, Gehälter und sonstige nicht-investive Zwecke deutlich unterdurchschnittlich. Das bedeutet: Wenn es mit der Konjunktur einmal wieder abwärts geht, dann hat der Staat Spielräume um gegenzuhalten.

Doch das wird vermutlich so bald gar nötig werden. Dazu trägt bei, dass die ...

