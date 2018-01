Unterföhring (ots) - Der Comedy-Nachwuchs lacht 2018 auf ProSieben! Die neue ProSieben-Comedy-Show "Die Comedy-Show" startet am Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar, um 22:30 Uhr und läuft jeweils nach "Das Ding des Jahres". Schauspielerin Mimi Fiedler sowie Kevin Gerwin, Kevin Ray und zwei weitere, wöchentlich wechselnde Comedians erzählen in ihren Stand-ups fünf unglaubliche, witzige Storys, untermalt mit nachgespielten Szenen. Vier davon sind tatsächlich passiert, eine ist frei erfunden. Am Ende stimmen die Zuschauer darüber ab: Kommt das Publikum der Fake-Geschichte auf die Spur?



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Die Comedy-Nachwuchs-Förderung hat Tradition auf ProSieben. Mit 'Die Comedy-Show' bieten wir jungen Comedians eine neue Bühne."



Die wechselnden Nachwuchs-Comedians neben Mimi Fiedler, Kevin Gerwin und Kevin Ray sind: Stefan Danziger, Jacqueline Feldmann, Joyce Ilg, Lena Liebkind, Marcel Mann, Sarah Mangione, Joel von Mutzenbecher, Benni Stark, Der Storb und Osan Yaran.



Drehstart für "Die Comedy-Show" ist am 15. Januar 2018 in München. Tickets für die Drehs der lustigen Comedy-Abende sind unter www.tvtickets.de erhältlich. Produziert wird "Die Comedy-Show" von Constantin Entertainment.



"Die Comedy Show" ab Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar 2018, nach "Das Ding des Jahres", um 22:30 Uhr auf ProSieben - die weiteren Folgen immer samstags



