Die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt macht's möglich: Die Bundesagentur für Arbeit kann für das Haushaltsjahr 2017 einen Milliardenüberschuss vermelden. Diskussionen über den Beitragssatz sind zu erwarten.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat wegen der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss in Höhe von 5,95 Milliarden Euro abgeschlossen. Der Abschluss sei besser ausgefallen, als vorgesehen, teilte die BA am Donnerstag in Nürnberg mit. Ursprünglich war BA-Vorstandschef Detlef Scheele nur von einem Überschuss von 1,5 Milliarden Euro ausgegangen. Er hatte diesen Wert allerdings ...

