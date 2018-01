Paris - Die Anleger an den europäischen Börsen haben am Donnerstag eher Vorsicht walten lassen. Nachdem die Jahresauftakt-Rally der meisten Indizes tags zuvor durch steigende Renditen am US-Anleihemarkt ausgebremst worden war, ist die euphorische Stimmung etwas abgekühlt.

An diesem Tag seien es wohl vor allem die Aussagen des US-Notenbankers James Bullard über die unzureichende Inflationsentwicklung, die belasteten, sagte Analyst James Hughes von Axi Trader. "Inflation ist aber ein Schlüsselelement für viele Fed-Mitglieder, wenn es um die Anhebung der Zinsen geht."

Für den EuroStoxx 50 ging es gegen Mittag um 0,09 Prozent auf 3606,76 Punkte nach unten. In Paris sank der CAC 40 um 0,01 Prozent auf 5504,39 Zähler. Der britische FTSE 100 , der zum Handelsstart dank der Kursgewinne von Bergbauaktien noch auf eine neue Bestmarke von rund 7763 Punkten geklettert war, zeigte sich zuletzt fast unverändert bei 7749,62 Punkten. Das war ein Plus von 0,01 Prozent.

Das staatliche chinesische Devisenamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...