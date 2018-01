DAVOS (dpa-AFX) - Im Schweizer Alpenort Davos laufen die Vorbereitungen auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum (23.-26. Januar) schon auf Hochtouren. Die ersten US-Sicherheitsleute landeten bereits in Zürich, wie die Boulevardzeitung "Blick" am Donnerstag berichtete. Im Krankenhaus Davos hat sich eine US-Vorhut angekündigt, um die Ausstattung in Augenschein zu nehmen, wie Spitalleiter Hans-Peter Wyss im Fernsehen sagte. Die Schweizer Luftwaffe donnerte in Formation bei einem Übungsflug über den Ort. "Davos muss sich auf das Sturmtief "Donald" gefasst machen", schrieb die "Neue Zürcher Zeitung"./oe/DP/jha

