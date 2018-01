Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch dürfte es am Donnerstag mit den Kursen an der Wall Street wieder nach oben gehen. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich 0,1 Prozent höher.

Ursächlich für den Rücksetzer am Mittwoch war ein weltweiter Anstieg der Anleihezinsen, ausgelöst von Medienberichten, in denen es hieß, China wolle den Kauf von US-Anleihen einschränken oder gar einstellen. Am Donnerstag bezeichnete Peking diese Berichte nun als unzutreffend, worauf sich die Lage an den Anleihe- und Aktienmärkten etwas entspannt. Auch der US-Dollar, der am Mittwoch zeitweise deutilcher nachgegeben hatte, erholt sich.

Zentrales Thema an den US-Finanzmärkten bleibt die Inflation. Anleger warten daher gespannt auf die US-Verbraucherpreise am Freitag. Die Teuerung ist eines der Hauptkriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Am Donnerstag werden aber zunächst einmal Daten zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht. Volkswirte erwarten, dass sich der Preisauftrieb im vergangenen Monat verglichen zum November abgeschwächt hat. Die Ökonomen schätzen, dass die Erzeugerpreise insgesamt und in der Kernrate um jeweils 0,2 Prozent gestiegen sind. Im November war insgesamt ein Anstieg um 0,4 und in der Kernrate um 0,3 Prozent verzeichnet worden.

Außerdem steht die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche auf der Agenda. Angesichts der sehr guten Beschäftigungslage dürften noch weniger Amerikaner erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt haben als in der Woche davor.

Auf Unternehmensseite steht Xerox im Blick. Laut informierten Kreisen verhandelt der US-Drucker- und Kopiererkonzern mit der japanischen Fujifilm Holdings über verschiedene mögliche Transaktionen, die einen Kontrollwechsel bei Xerox einschließen können oder auch nicht. Eine Komplettübernahme von Xerox stehe dabei aber nicht zur Debatte. Die Xerox-Aktie steigt im vorbörslichen Handel um gut 10 Prozent.

January 11, 2018

