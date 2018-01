In seinem neuen Werk will das chinesische Photovoltaik-Unternehmen Solarzellen und Solarmodule herstellen. Der Produktionsstart ist für den 17. Januar geplant.Die Risen Energy Co. Ltd. steht kurz vor dem Produktionsbeginn in seiner neuen Fertigung mit einer Jahreskapazität von fünf Gigawatt in China. Dieser sei für Mitte nächster Woche geplant, bestätigte ein Sprecher des chinesischen Photovoltaik-Unternehmens auf Anfrage von pv magazine. Die Fabrik, in der Solarzellen und Solarmodule hergestellt werden sollen, befindet sich in Changzhou in der Provinz Jiangsu. Über das Joint Venture mit der Changzhou ...

Den vollständigen Artikel lesen ...