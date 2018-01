Garching-Hochbrück (ots) -



Country Loft - So urban ist jetzt der Landhaus-Stil



Die Zukunft ist urban. Immer mehr Menschen leben in Städten, immer schneller und digital durchgetaktet. Gleichzeitig wächst die Lust auf's Land. Die modernen Nomaden ziehen in Karawanen in Richtung Natur oder buchen einen Digital Detox Urlaub. Runterkommen und entschleunigen - das geht auch im "Country Loft" in den eigenen vier Wänden. So nennen die Kreativen von Kare ihre neue Wohnwelt, die den Landhaus-Stil urban aufpeppt und mit einer Portion Glamour auffrischt. Off-White Farben geben den meditativen Hintergrund, Holz und Fell - gerne in der Fake Fur Variante - dürfen nicht fehlen, davor glänzen Kontraste in Gold. Weil die Natur vormacht, wie schön das Unperfekte ist, sind handgearbeitete Möbelunikate Mittelpunkte dieses Wohnstils. In oft tagelanger Handarbeit aus recyceltem Holz gearbeitet erzählen sie die Geschichte alter Handwerkstradition, die heute beim Thema Wohnen eine neue Wertschätzung erfährt.



Blush und Blue - Digital Detox mit bunten Möbeln



Ein Sideboard in Puderrosa, der Flurschrank in Gelb, Samtsofas in Mitternachtsblau - Mit den Wohntrends "Blush" und "Blue Elegance" kreieren die Interior Profis von Kare eine belebende Farbtherapie für die vier Wände gestresster Großstädter. Interior als rosa Brille für den Feierabend: Blush ist ein spielerisches, heiteres Wohnthema vor einem Hintergrund in Puderrosa. Jung dazu wirken gradlinige, weiße Möbel, Wärme geben Massivholzmöbel in dunkleren Tönen. Individuell wird der Look durch farbige Einzelstücke, witzige Bilder und florale Motive, zum Beispiel als Bemalung auf einem Schrank oder Bezugsstoff auf dem Ohrensessel. "Blue Elegance" setzt mit viel Samt in Kombination mit schimmernden Metalltönen auf die Wirkung dunkler Blautöne: sie assoziieren Weite, Ruhe und die entspannte Atmosphäre eines Strandnachmittags.



Offline - Retro-Schick weckt nostalgische Gefühle



Hochschränke im Art-Deco Design treffen auf voluminöse Leder-Sessel im Hollywood Stil der 40er Jahre, dazu arrangieren die KARE Stilisten Sixties Spiegel. Die Wohnwelt "Offline" ist Retrostil in neuer Kombination. Das mit Retromöbeln nostalgisch eingerichtete Wohnzimmer versetzt zurück in ruhigere Zeiten, als das Wort Internet noch ein Fremdwort war.



Augmented Reality: Per APP Möbel zuhause ausprobieren



Passt das trendige Samt-Sofa in blau an die Wand im Wohnzimmer? Augmented Reality, AR, macht das Ausprobieren vor dem Kauf zum Kinderspiel. AR schlägt die Brücke zwischen dem Produktbild im Onlineshop oder einem Ausstellungstück im Möbelhaus und der Wirklichkeit der eigenen Wohnung. Der Smartphone- oder Tablet Bildschirm zeigt die Einrichtungsgegenstände über die Kamera als 3D Modell live im Raum. Möbel, Lampen und Dekoration lassen sich maßstabsgetreu mit der kostenlosen Kare APP frei im Raum platzieren und bewegen. Die neue Augmented Reality APP von Kare beinhaltet auch den "Walk-Modus", um sich virtuelle Einrichtungsideen aus verschiedenen Perspektiven im Zimmer anzusehen. Nutzer können zudem ihre Artikelliste speichern und ihre Ideen auf Social Media teilen. Die internationale Möbelmarke Kare präsentiert auf ihrem Stand auf der imm Köln 2018 die zweite Stufe ihrer Augmented-Reality APP KARE Room Designer. In der neuen Version ist bereits das AR Kit (Augmented Reality Kit) integriert, das Apple mit iOS 11 unterstützt.



Kare Design auf der imm Köln 2018 mit kreativ komponierten Wohnideen



Das Münchner Möbelunternehmen Kare Design, das seine unkonventionellen Wohnwelten heute in rund 50 Länder verkauft, präsentiert in Köln Wohn-Trendshows - rund 20 Wohnideen in großer Stilvielfalt und voller kreativer Inspiration. Kare Design stellt in Köln in der Halle 10.1/A020 undB020 aus. Wie keiner anderen Marke gelingt es Kare seit 1981 Stilikonen, aufkeimende Trends und Innovationen im Möbeldesign aufzuspüren. Jede Saison kreieren Kare Trendscouts und Kreative unter Leitung von Jürgen Reiter, einem der beiden Gründer und Inhaber, Einrichtungswelten jenseits der Langeweile. Ob Kunden Querdenker sind oder ihren Hang zur neuen Einfachheit ausleben, ob ihr Herz für romantisches Wohnen schlägt oder sie wild und lustorientiert wohnen, oder ob sie lieber in nachhaltige Werte investieren, ob Einsteigermodell oder Luxusversion - in Kare Kollektionen finden sie die Inspirationen für ihren Wohnstil.



Design und Produkte



Sideboards oder Beistelltische, Kommoden, Tische oder Sessel, Hängeleuchten oder Tischlampen, Vasen und tausend andere Dekorationsideen - mit rund 6.000 Produkten und rund 2.000 Neuheiten erfüllt das Unternehmen die Sehnsucht nach einem schönen Zuhause. Wo Kare draufsteht, ist Kare drin. Das Kreativ-Team behält alle Trends beim Einrichten im Auge und entwickelt in einem eigenen Entwurfsprozess die Kare typischen Looks und Kollektionen.



Die Mission: Spaß am Wohnen



Kare steht für aufsehenerregende Wohnideen und außergewöhnliches Wohn-Design: unangepasst und authentisch, niemals langweilig und immer voller Fantasie und Inspiration.



Und Kare steht für Designer Möbel zu einem überraschend attraktiven Preis. In eigenen Shops in München, Regensburg und Wien, bei unzähligen Möbelhäusern und in über 200 Kare Shops in fast 50 Ländern zeigt das mittelständische Unternehmen, wie Wohnträume Wirklichkeit werden. Kunden erleben faszinierendes Design und aufregenden Lifestyle in einer Inszenierung für alle Sinne, mit professioneller Beratung und hingebungsvollen Services.



Die Gründer und ihre Idee



Die KARE Design GmbH wurde 1981 von Jürgen Reiter und Peter Schönhofen gegründet. Sie führen als Inhaber und geschäftsführende Gesellschafter das Unternehmen bis heute.



Die beiden Design-Fans gründeten Kare als Studenten, als sie ihre WG aufmöbeln wollten. Ihre Lust auf Schönes war groß, das Budget klein und die Kare Gründer smart. Weil Designermöbel elitär und viel zu teuer waren, erfanden sie das Thema Einrichten einfach neu. Ihr Credo: Möbel verdienen tolles Design zu einem attraktiven Preis und eine Prise Exzentrik, schließlich soll Wohnen Spaß machen.



Jürgen Reiter leitet die Designentwicklung und den Einkauf der immer wieder neuen und inspirierenden Wohnideen unter der Eigenmarke Kare. Rund 200 Tage im Jahr ist er unterwegs, um in Manufakturen, bei Designern und innovativen Herstellern Produkte zu gestalten, auszuwählen und die markentypischen Trendkollektionen zum Leben zu erwecken.



Peter Schönhofen treibt den Ausbau des internationalen Unternehmens-Netzwerkes mit Franchise-Partnern und Shop-in-Shop Flächen voran und zeichnet für das globale Marketing verantwortlich. Als Unternehmer verbindet sie Leidenschaft, Neugier und der unbändige Drang nach vorne: "Sei nie zufrieden mit dem, was du tust."



