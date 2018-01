Cem Özdemir soll auch nach seinem Abgang als Parteivorsitzender und trotz Verzicht auf eine Kandidatur als Fraktionsvorsitzender bei den Grünen weiter eine tragende Rolle spielen. Unklar ist allerdings, in welcher Rolle.

Der scheidende Grünen-Parteivorsitzende Cem Özdemir soll nach Aussage von Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt weiterhin eine tragende Rolle in der Partei spielen. "Cem Özdemir wird jetzt nicht irgendwo auf der Hinterbank verschwinden, sondern weiter an vorderster Stelle seine Stimme erheben", sagte Göring-Eckardt dem Sender "SWR Aktuell" vor der Grünen-Fraktionsklausur am Donnerstag. An welcher Position ...

