Søren Toft hat gute Erinnerungen an seine Zeit in Hamburg. "Ich habe in der Stadt gewohnt. Das war eine schöne Zeit - auch weil es vor der Schifffahrtskrise war." Künftig ist der Manager wieder häufiger in der Hafenstadt. Sein Job als operativer Chef der weltgrößten Reederei Maersk Line ist es, den Zukauf Hamburg Süd zu integrieren.

Die Reederei ist das wohl prominenteste Opfer der Schifffahrtkrise in Deutschland: Hamburg Süd, von der Familie Oetker nach dem Zweiten Weltkrieg steuergünstig aufgebaut, gehört seit sechs Wochen zum dänischen Weltmarktführer. Immer deutlicher wird: Der Konzern will das Unternehmen eng an die Zentrale in Kopenhagen binden. Mittelfristig sind Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet. Das könnte auch Auswirkungen auf den Hamburger Hafen haben.

Jahrzehnte lag die Reederei mit weltweit 6300 Mitarbeitern im vermeintlich sicheren Hafen der Oetker-Familie. Doch im vergangenen Jahr verkaufte die zerstrittene Dynastie das riskante Geschäft mit den Schiffen für 3,7 Milliarden Euro. Der Schritt kam für viele Mitarbeiter überraschend: Schließlich hatten Oetkers gerade erst den denkmalgeschützten Konzernsitz in Hamburg aufwändig renovieren lassen. Wie es langfristig in Hamburg weitergeht, ist unklar.

"Bisher gab es noch keine riesigen Änderungen, aber 2018 werden wir Hamburg-Süd in das Maersk-Netzwerk integrieren", sagte Toft am Mittwoch beim Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten. Zunächst soll die Marke Hamburg Süd weiterhin getrennt von Maersk am Markt auftreten, Verwaltungsaufgaben wie Einkauf, Netzwerkplanung und Equipment sollen aber möglichst schnell zusammengeführt werden. Geplante Spareffekte bis Ende 2019: 350 bis 400 Millionen Euro jährlich.

"Operative Bereiche werden zusammengelegt, kommerzielle Bereiche bleiben separat. Aber ich kann nicht sagen, was in fünf bis sieben Jahren sein wird", sagte Toft. "Es geht aber nicht alles nach Kopenhagen. Wir werden Teile der Hauptabteilungen in Hamburg lassen und bieten Mitarbeitern - wenn es möglich ist - Arbeitsplätze in Hamburg an, in den nächsten Jahren aber auch an anderen Standorten." Zunächst ist der Abbau von 112 Arbeitsplätzen in der Zentrale angekündigt. Eine schleichende weitere Abwanderung nicht ausgeschlossen.

Wie genau die Marke Hamburg Süd künftig positioniert sein soll, ist noch nicht komplett ausgefeilt. Klar ist, dass die Reederei nicht die Hauptmarke für Südamerika-Verkehre werden soll. Toft betonte, Maersk sei in der Region bereits vor der Übernahme größer gewesen als Hamburg ...

