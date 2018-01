Hannover - Ab Mitte Dezember 2017 kam der Primärmarkt in der Asset-Kategorie Senior Unsecured Bonds wie üblich zu dieser Jahreszeit zum Erliegen, da die Handelsbücher in Vorbereitung auf das nahende Jahresende geschlossen wurden, so die Analysten der Nord LB.Die ohnehin in 2017 zu beobachtende extrem geringe Volatilität bei Spreads sowohl im Cash-Markt als auch im Markt für Kreditausfallrisiken habe sich somit auch in den letzten Tagen des alten Jahres fortgesetzt. Zum Jahresauftakt 2018 scheine alles beim Alten zu bleiben. Das Sentiment am Credit-Markt sei weiter freundlich und dominiert durch die EZB-Politik, die potenziellen Risiken würden ausgeblendet und Investoren seien fortgesetzt auf der Suche nach Rendite und damit tendenziell gewillt, höhere Risiken einzugehen.

