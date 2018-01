München (ots) -



Wer seinen Campingurlaub für dieses Jahr professionell planen möchte, ist mit dem ADAC Campingführer 2018 gut bedient: Erfahrene ADAC-Inspekteure besuchen jedes Jahr rund 1.200 Campingplätze in ganz Europa und legen dabei weit über 100.000 Kilometer zurück. Die Experten prüfen dabei die fünf wichtigsten Leistungsbereiche eines Campingplatzes: Sanitärausstattung, Platzgelände, Versorgungseinrichtungen, Freizeitangebote und Bademöglichkeiten. Für den schnellen Gesamtüberblick gibt es zudem eine Klassifikation im 5-Sterne-System für jeden Campingplatz.



Der Campingführer für Deutschland und Nordeuropa beschreibt auf 990 Seiten über 2.900 attraktive Plätze in 18 Ländern. Der Campingführer Südeuropa bietet alles Wissenswerte auf knapp 1.190 Seiten zu rund 2.900 Campingplätzen in 20 Ländern.



Ganz neu: Detailkarten beliebter Urlaubsregionen - darunter die Deutsche Ostseeküste, Tirol und Kärnten sowie Istrien, die Italienische Adria, die Provence und Katalonien.



Wissenswert: Die aktuellen Preisangaben umfassen alle Nebenkosten. Um das Kostenniveau eines Platzes einschätzen zu können, gibt es einen ADAC-Vergleichspreis für den Aufenthalt einer Musterfamilie. GPS-Koordinaten und zuverlässige Zufahrtsbeschreibungen sorgen für eine zielgenaue Navigation. Piktogramme erläutern unter anderem, für welche Zielgruppen ein Platz besonders geeignet ist: zum Beispiel für Familien mit Kindern, Wohnmobilfahrer oder Wintercamper.



Beide Bände beinhalten jeweils eine herausnehmbare, große Planungskarte sowie die "ADAC CampCard 2018". Mit ihr kann der Besitzer auf Camping- und Wohnmobilstell-plätzen in ganz Europa jede Menge attraktiver Angebote in Anspruch nehmen - von Sonderpreisen in der Nebensaison über Vorteilsangebote bis hin zu Ermäßigungen bei Mietunterkünften.



Der ADAC Campingführer 2018 ist in zwei Bänden (Deutschland/Nordeuropa und Südeuropa) für je 22,80 Euro erhältlich. Beide Produkte gibt es ab dem 12. Januar im Buchhandel, in den ADAC-Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac.de/shop.



