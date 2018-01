Die Ölpreise steigen ungeachtet möglicher Abwärtsfaktoren weiter. Die Heizölpreise zeihen nach, sodass Heizöl in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Tagesplus von 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter ein neues Langzeithoch markiert. In Deutschland und Österreich erreichen die Heizölpreise den höchsten Stand seit Juli 2015. In der Schweiz ist Heizöl so teuer wie zuletzt im Dezember 2014. Die ...

