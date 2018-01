Rotkreuz (ots) -



Catch a Car, der erste und einzige Schweizer Anbieter von

stationsunabhängigem Carsharing, geht mit der "Association Mutuelle

des Fonctionnaires Internationaux" der Vereinten Nationen in Genf

eine Partnerschaft ein. Neu können sämtliche Mitarbeitende der UNO

und aller UN-Sonderorganisationen, die der Association Mutuelle

angehören, das Mobilitätsangebot vergünstigt nutzen. Weitere

öffentliche Organisationen wie auch private Unternehmen sollen diesem

Beispiel folgen.



Rund ein Jahr nach Einführung ihres stationsunabhängigen

Carsharing-Angebots in Genf geht Catch a Car mit der "Association

Mutuelle des Fonctionnaires Internationaux" eine Partnerschaft ein.

Neu können sämtliche Mitarbeitende der UNO sowie der zwölf

UN-Sonderorganisationen, die der Association Mutuelle angehören -

darunter UNICEF, UNHCR oder WTO -, Catch-Cars zu Vorzugspreisen

nutzen. Insgesamt 4'500 internationale Funktionäre erhalten

Fahrtengutschriften und profitieren von stark vergünstigten

Anmeldegebühren. Zur Verfügung steht ihnen die gesamte Catch a

Car-Flotte - 100 von CO2-neutralem Biogas angetriebene Autos der

Marke "VW eco-move up!" - im Stadtgebiet Genf sowie in Carouge,

Lancy, Vernier, Chêne-Bougeries und am Flughafen Genf Cointrin.



Mit dieser Partnerschaft unternimmt Catch a Car einen konsequenten

Schritt, seine Pionierrolle in der urbanen Mobilität weiter zu

stärken. "Indem wir nicht nur Privatpersonen, sondern auch

Unternehmen und Organisationen von unserem Angebot überzeugen, kommen

wir unserem Ziel, Mobilität neu zu definieren, ein grosses Stück

näher", so René Maeder, CEO der Catch a Car AG. Auch seitens der

Association Mutuelle freut man sich über die Zusammenarbeit: "Wir

sind stets auf der Suche nach fortschrittlichen Transportlösungen für

unsere Mitarbeiter. Mit den Catch-Cars, die eine unkomplizierte,

ressourcenschonende Alternative zum Privatauto sind, haben wir genau

das gefunden", meint Patrick Georgen, Präsident des Verwaltungsrates.

Nebst der Association Mutuelle arbeitet die Mobility-Tochter mit

einigen nationalen und internationalen Unternehmen zusammen. So

bieten beispielsweise Coop oder Raffeisen ihren Mitarbeitenden

bereits den Service von Catch a Car an.



Über Catch a Car



Die Catch a Car AG ist eine Tochtergesellschaft der Mobility

Genossenschaft. In Genf und Basel betreibt sie das schweizweit erste

stationsunabhängige Carsharing-Angebot: Kunden orten die Autos

online, fahren von A nach B und stellen sie auf öffentlichen

Parkplätzen innerhalb der begrenzten Zone wieder ab. Als Investoren

sind die Allianz und die AMAG mit an Bord, als strategische Partner

EnergieSchweiz und SBB.



Über die Association Mutuelle



Bei der 1959 gegründeten Association Mutuelle handelt es sich um

einen gemeinnützigen Fonds der UN und der UN-Sonderorganisationen. Er

hat sich zum Ziel gesetzt, dass Beamte, die am Hauptsitz der

Vereinten Nationen in Genf und in anderen, den Vereinten Nationen

angegliederten Organisationen beschäftigt sind, sich gegenseitig

Hilfe leisten und Neuankömmlingen und ihren Familien die Ankunft in

einer fremden Stadt erleichtern. Dem auf Gegenseitigkeit beruhenden

Verband gehören die folgenden Sonderorganisationen an: ILO, ITU, WTO,

WMO, WIPO, IMO, UNICEF, IOM, WHO, UNHCR, IPU und UNEP

(ausschliesslich in Genf stationierte Beamte des UNEP).



Kontakt:

René Maeder, CEO Catch a Car AG, media@catch-a-car.ch,

+41 79 278 44 79