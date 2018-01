Berlin (ots) -



Wussten Sie eigentlich, dass auch Ihr Haustier ein gesetzlich verankertes Recht auf medizinische Behandlung hat? Und dass spezielle Tierarzneimittel zum Einsatz kommen, wenn unsere vier-, sechs- oder achtbeinigen Freunde ihre Wehwehchen haben? Auch wenn Hund und Hamster uns im Krankheitsfall manchmal ganz menschlich vorkommen, behandelt werden Tiere doch ganz anders. So bekommen sie vom Tierarzt andere Wirkstoffe zur Schmerzstillung als ihre Halter, weil sie andere Unverträglichkeiten haben. Auch bei der Vorbeugung von Krankheiten gibt es Unterschiede. Während der Mensch in der Regel durch einmaliges Impfen oder wenige Auffrischungen lebenslang vor Krankheiten wie etwa Wundstarrkrampf geschützt ist, muss das Tier regelmäßig Arzneimittel zur Prävention bekommen. Außerdem können Tieren an Krankheiten wie Tollwut oder Staupe leiden. Weil diese zoonotischen Krankheiten sich vom Tier auf den Menschen und umgekehrt übertragen können, geht es in der Gesundheitsversorgung von Tieren auch immer um den gegenseitigen Schutz. Es ist also wichtig, dass Tiere medizinisch gut versorgt sind.



Die Tiermedizin ist nicht ohne Grund eine eigene Disziplin und genauso ist es auch mit der Tierpharmazie. Das Spektrum der Patienten, um die sich Arzt und Apotheker kümmern, reicht von Haustieren wie Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel bis hin zu Nutztieren wie Kühen, Schweinen oder Pferden. Diese große Vielfalt erfordert in der Arzneimitteltherapie spezielle und auf den tierischen Patienten angestimmte Lösungen. Mit unserem Pressedienst wollen wir Ihnen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - einen Überblick über Tierarzneimittel und ihre Hauptanwendungsgebieten geben. Einen Schwerpunkt legen wir dabei auf die beliebtesten Haustiere Hund und Katze. Außerdem wollen wir Ihnen interessante Facts liefern, etwa über die Sicherheitsstandards von Tierarzneimitteln. Die sind mindestens genauso hoch wie bei Arzneimitteln für den Menschen. Das müssen sie auch sein, denn es geht ja nicht nur um das Tier selbst, sondern auch um die Umwelt und im Falle von Nutztieren natürlich um uns als Verbraucher. Über die Versorgung mit Tierarzneimitteln und die nötigen Sicherheitsstandards haben wir im Interview mit Dr. Ilka Emmerich, der Vorsitzenden des Ausschusses für Tierarzneimittel- und Futtermittelrecht der Bundestierärztekammer, gesprochen. Und wir haben ein paar Tipps für Tierhalter, von denen es ja einige geben dürfte: Laut einer aktuelle Studie im Auftrag des Industrieverbandes Heimtierbedarf (IVH) und des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) lebt in fast jeder zweite Haushalt in Deutschland (2016 / 44 Prozent) mindestens ein Haustier. Wie immer können Sie das Text- und Bildmaterial des Pressedienstes gerne unter Nennung der Quellen kostenlos redaktionell verwenden.



