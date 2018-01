Mit 30 Prozent Nutzerzuwachs als im Vorjahr ist Car2go im Jahr 2017 kräftig gewachsen. Der Anbieter aus dem Daimler-Konzern bleibt damit weltweiter Spitzenreiter bei den nicht-stationsgebundenen Carsharing-Unternehmen.

Der Carsharing-Anbieter Car2go aus dem Daimler-Konzern hat im vergangenen Jahr bei den Kundenzahlen kräftig zugelegt. Mit 2,97 Millionen Kunden seien 30 Prozent mehr Nutzer beim Unternehmen registriert gewesen als im Jahr zuvor, teilte Car2go am Donnerstag in Stuttgart mit. Damit sei das Unternehmen weiter weltweiter Spitzenreiter bei den nicht-stationsgebundenen Carsharing-Unternehmen. "Wir sind in allen Bereichen gewachsen - Kundenzahl, Mietdauer und Fahrzeugauslastung - und das in ...

