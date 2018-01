DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.752,90 +0,08% +2,87% Euro-Stoxx-50 3.607,49 -0,06% +2,95% Stoxx-50 3.245,01 -0,04% +2,11% DAX 13.264,34 -0,13% +2,68% FTSE 7.761,21 +0,16% n.def. CAC 5.505,80 +0,02% +3,64% Nikkei-225 23.710,43 -0,33% +4,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,39 +7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,91 63,57 +0,5% 0,34 +5,8% Brent/ICE 69,45 69,20 +0,4% 0,25 +4,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,42 1.316,85 +0,2% +2,57 +1,3% Silber (Spot) 17,01 16,98 +0,2% +0,04 +0,4% Platin (Spot) 977,00 971,40 +0,6% +5,60 +5,1% Kupfer-Future 3,23 3,22 +0,2% +0,01 -1,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch dürfte es am Donnerstag mit den Kursen an der Wall Street wieder nach oben gehen. Ursächlich für den Rücksetzer am Mittwoch war ein weltweiter Anstieg der Anleihezinsen, ausgelöst von Medienberichten, in denen es hieß, China wolle den Kauf von US-Anleihen einschränken oder gar einstellen. Am Donnerstag bezeichnete Peking diese Berichte nun als unzutreffend, worauf sich die Lage an den Anleihe- und Aktienmärkten etwas entspannt. Auch der US-Dollar, der am Mittwoch zeitweise deutilcher nachgegeben hatte, erholt sich.

Zentrales Thema an den US-Finanzmärkten bleibt die Inflation. Anleger warten daher gespannt auf die US-Verbraucherpreise am Freitag. Die Teuerung ist eines der Hauptkriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Am Donnerstag werden aber zunächst einmal Daten zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht. Außerdem steht die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche auf der Agenda. Auf Unternehmensseite steht Xerox im Blick. Laut informierten Kreisen verhandelt der US-Drucker- und Kopiererkonzern mit der japanischen Fujifilm Holdings über verschiedene mögliche Transaktionen, die einen Kontrollwechsel bei Xerox einschließen können oder auch nicht. Eine Komplettübernahme von Xerox stehe dabei aber nicht zur Debatte. Die Xerox-Aktie steigt im vorbörslichen Handel um gut 10 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 250.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa tendieren am Donnerstagmittag etwas leichter. Nach der Aufwärtsbewegung der ersten vier Handelstage das Jahres ist nun erst einmal Abwarten angesagt. Neue Impulse werden von der Berichtssaison erwartet. Für die Banken könnte es am Freitag interessant werden, wenn Wells Fargo und JP Morgan ihre Zahlen vorlegen. Einige Wettbewerber hatten jüngst von einem leicht enttäuschenden Handelsgeschäft berichtet. Aktuell verzeichnet der Sektor Gewinnmitnahmen, nachdem die Zinsen an den Anleihemärkten wieder etwas zurückgekommen sind. Deutsche Bank fallen um 1,4 Prozent und Commerzbank um 0,1 Prozent. Bei den europäischen Stoxx-Branchenindizes gibt der Banken-Index 0,2 Prozent ab. Den schwächsten Sektor in Europa stellen die Einzelhändler, sie geben im Schnitt um 1 Prozent nach. Hier belasten vor allem die britischen Werte, so verlieren Marks & Spencer 6,6 und Tesco 4,5 Prozent nach wenig überzeugenden Zwischenberichten. Mit starken Geschäftszahlen zum zweiten Quartal habe Hella (plus 1,7 Prozent) die Erwartungen übertroffen, heißt es bei Hauck & Aufhäuser (H&A). Positiv werden auch die Zahlen von Südzucker (plus 0,3 Prozent) gewertet. Richemont legen nach Vorlage von Zahlen 1,2 Prozent zu. Im MDAX verlieren Covestro gut 1 Prozent, nachdem Bayer 21 Millionen Covestro-Aktien platziert hat. SAP geben um 1,7 Prozent nach. Morgan Stanley hat SAP auf "Equalweight" von "Overweight" gesenkt. Fraport steigen nach der Hochstufung auf Kaufen von Verkaufen durch die UBS um 3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:32 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1944 +0,02% 1,1942 1,1971 -0,6% EUR/JPY 133,34 -0,16% 133,56 133,39 -1,4% EUR/CHF 1,1697 -0,16% 1,1716 1,1710 -0,1% EUR/GBP 0,8870 +0,18% 0,8854 1,1292 -0,2% USD/JPY 111,63 -0,18% 111,83 111,41 -0,9% GBP/USD 1,3466 -0,16% 1,3488 1,3518 -0,3% Bitcoin BTC/USD 13.456,78 -6,88% 13.659,96 14.565,74 -6,32

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit moderaten Abgaben haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag den Handel beendet. In Schanghai schoben vor allem die Finanzwerte den Index im späten Handel sogar leicht ins Plus. Japanische Aktien verringerten ihr Minus, als sich der Dollar zum Yen leicht erholte, Exportwerte wie Toyota Motor (minus 1 Prozent) und Sony (minus 0,1 Prozent) wurden dennoch verkauft und belasteten den Markt. Entspannung gab es an den Anleihemärkten. Chinas Devisenbehörde hat Berichte zurückgewiesen, dass sie erwägt, die Käufe von US-Anleihen zurückzufahren oder zu stoppen. Die Rendite zehnjähriger japanischer Anleihen lag bei 0,066 Prozent. Sie war zuletzt von unter 0,06 auf etwa 0,083 Prozent deutlich gestiegen, nachdem die japanische Notenbank etwas weniger Anleihen am langen Ende zurückgekauft hatte als erwartet. Mit einem kräftigen Minus von gut 5 Prozent zeigte sich der Bitcoin. Auslöser für die Talfahrt waren Berichte, wonach Südkorea den Handel mit der Kryptowährung verbieten will. Die Regierung bereite demnach eine entsprechende Vorlage vor. Zudem schlossen die chinesischen Machthaber in Peking den Betrieb von Rechnern zur Erzeugung eines Großteils der weltweit verfügbaren Bitcoins.

CREDIT

Nur etwas eingeengt haben sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Trotz des Dementis aus China, keine Einstellung des Kaufs von US-Staatsanleihen zu planen, verharren die Prämien auf dem am Vortag gestiegenen Niveau. Händler führen dies auf den nun etablierten Aufwärtstrend bei den Zinsen zurück, der ständig von entsprechend guten Makrodaten zur globalen Konjunktur untermauert werde. Dazu sei auch die Volatilität an den Märkten gestiegen, was ebenfalls die CDS-Prämien nach oben treibe.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer reduziert Covestro-Beteiligung auf 14,2 Prozent

Die Bayer AG hat sich von weiteren Covestro-Aktien getrennt. Mit 1,8 Milliarden Euro wurde das eigentlich angepeilte Platzierungsvolumen von 1,5 Milliarden angesichts der starken Nachfrage deutlich übertroffen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Insgesamt wurden 21 Millionen Covestro-Aktien aus dem Bayer-Bestand zum Preis von je 86,25 Euro veräußert.

Eon baut Windpark in Texas

Eon baut einen weiteren Windpark in den USA. Der Windpark Stella entsteht in Kenedy County, Texas, wie die E.ON SE mitteilte. Das Projekt werde eine installierte Leistung von 201 Megawatt (MW) haben. Eingesetzt würden 67 Turbinen der Drei-Megawatt-Klasse von Nordex.

Betriebsrat von Thyssenkrupp signalisiert Zustimmung zur Fusion

Die Betriebsratsvorsitzenden der Stahlwerke von Thyssenkrupp in Bochum und Duisburg haben Zustimmung zum geplanten Tarifvertrag vor der Fusion mit den indischen Konzern Tata signalisiert. "Jetzt haben wir vier Jahre Zeit, uns wieder vernünftig aufzustellen", sagte Werner von Häfen, Betriebsratschef Duisburg-Hüttenheim, im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). Auch der Bochumer Betriebsratschef Harald Pfennig bezeichnete das Angebot der Konzernführung zur Job- und Standortsicherung gegenüber der WAZ als "annehmbar". Er betonte zugleich: "Jetzt haben die Kollegen das Wort."

Porsche verkauft so viele Autos wie noch nie

Die Porsche AG hat im vergangenen Jahr mehr als 246.000 Fahrzeuge weltweit an Kunden ausgeliefert und damit den Rekordwert von 2016 nochmals um vier Prozent übertroffen. Deutlichen Schub habe der neue Panamera mit rund 28.000 Auslieferungen und einem Zuwachs von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr gegeben, teilte der Sportwagenbauer mit.

Covestro verlängert Vertrag von Technologievorstand SchäferDer Aufsichtsrat der Covestro AG setzt im Vorstand auf Kontinuität. Er hat den Vertrag von Vorstandsmitglied Klaus Schäfer zum 1. Januar 2018 um weitere fünf Jahre bis Ende 2022 verlängert, wie das Unternehmen mitteilte. Schäfer gehört dem Vorstand seit dem Börsengang 2015 an und ist als Chief Technology Officer (CTO) verantwortlich für Produktion und Technik sowie alle Chemie-Produktionsstandorte des Unternehmens.

Deloitte sieht Umsätze deutscher Autozulieferer wegen Brexit in Gefahr

Ein harter Brexit wird nach einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte die deutsche Automobil-Zulieferindustrie hart treffen. Die Zulieferbranche müsste im Jahr des Ausscheidens mit Umsatzeinbußen von 3,8 Milliarden Euro im Vergleich zu einem No-Brexit-Szenario rechnen. Damit könnten bis zu 14.000 Jobs gefährdet sein, heißt es im Deloitte-Briefing "Harter Brexit und die Lieferkette". Grund sei die starke Verflechtung deutscher Zulieferer mit deutschen, britischen und anderen europäischen Automobilproduzenten auf zwei Ebenen. So beliefern deutsche Zulieferer die britische Autoindustrie direkt und sind zudem indirekt an der Produktion deutscher und anderer europäischer Exportwagen nach Großbritannien beteiligt.

Biotechnologieunternehmen Brain verringert den Verlust

Das Biotechnologieunternehmen Brain hat im vergangenen Geschäftsjahr 2016/17 seinen Verlust verringert und legt das Augenmerk nun auf die "Beschleunigung des Unternehmenswachstums". Den Mittelzufluss von 28 Millionen Euro aus der im September durchgeführten Kapitalerhöhung will das Unternehmen für M&A-Transaktionen verwenden.

Union Investment steigert Immobilien-Fondsvermögen

Union Investment, die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, hat das aktiv gemanagte Immobilien-Fondsvermögen im vergangenen Jahr um 2,7 Milliarden Euro auf 34,5 Milliarden gesteigert und will weiter mit Augenmaß im Bereich Immobilien wachsen. Durch den Einstieg in das Segment Wohnimmobilienfonds und eine strategische Partnerschaft im Bereich digitales Immobilienmanagement hat die in Hamburg ansässige Union Investment Real Estate GmbH 2017 die Weichen für künftiges Wachstum gestellt und will ihr Geschäft in diesem Jahr weiter diversifizieren, sagte Reinhard Kutscher, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Tesco nach starker Weihnachtssaison zuversichtlich

Gute Geschäfte im dritten Quartal und in der Weihnachtssaison lassen Tesco an seine Ziele im Gesamtjahr glauben. Die Nummer eins im britischen Lebensmitteleinzelhandel hat den flächenbereinigten Umsatz, ohne Treibstoff und zu konstanten Wechselkursen, in den 19 Wochen per 6. Januar um 0,8 Prozent gesteigert. Der vergleichbare Umsatz der Gruppe wuchs um 0,6 Prozent. Im Kernmarkt Großbritannien stieg der flächenbereinigte Umsatz laut Tesco in der Weihnachtszeit um 1,9 Prozent. In den vier Wochen vor dem Weihnachtstag seien Rekordumsätze und -verkäufe verzeichnet worden, die starke Dynamik des dritten Quartals habe sich somit fortgesetzt.

Caterer Sodexo leidet unter Geschäft mit Universitäten

Der französische Catering- und Facility-Management-Anbieter Sodexo hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2017/18 einen Umsatzrückgang um 2,6 Prozent auf 5,31 Milliarden Euro verbucht. Die Franzosen verwiesen auf das nachlassende Geschäft mit den Bildungsinstitutionen wie beispielsweise Universitäten. In dem Segment musste Sodexo einen Rückgang um 4 Prozent verkraften. Die Prognose für das Geschäftsjahr wurde bestätigt.

EU erlaubt Qualcomm die Übernahme von NXP Semiconductors - Kreise

Der US-Chiphersteller Qualcomm wird Kreisen zufolge bereits in der nächsten Woche die Erlaubnis der EU-Kommission zur Übernahme des Wettbewerbers NXP Semiconductors NV erhalten. Die EU hatte im Juni vergangenen Jahres eine vertiefte Prüfung der geplanten Übernahme der niederländischen NXP eingeleitet, weil sie befürchtete, die Transaktion könnte zu höheren Preisen, einer geringeren Auswahl und weniger Innovation in der Halbleiterindustrie führen könnte.

US-Druckerpionier Xerox verhandelt mit Fujifilm - Kreise

Der US-Drucker- und Kopiererkonzern Xerox, der sich derzeit neu erfinden will, sucht in Japan nach Unterstützung. Xerox verhandele mit der japanischen Fujifilm Holdings über verschiedene mögliche Transaktionen, die einen Kontrollwechsel bei Xerox beinhalten können oder auch nicht, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Komplettübernahme von Xerox stehe dabei aber nicht zur Debatte.

New York verklagt fünf Ölfirmen

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio schreibt sich den Klimaschutz auf die Fahnen. Die Stadt habe Klagen gegen fünf Ölkonzerne eingereicht, teilte er mit. Betroffen sind BP, Chevron, Conocophillips, Exxon Mobil und Royal Dutch Shell. Zudem sei der Pensionsfonds der Stadt aufgefordert worden, Investments im Bereich fossiler Energien aufzugeben.

Luxusgüterkonzern Richemont profitiert von Asiengeschäft

Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 seinen Umsatz dank des Schmuckgeschäfts und einer guten Entwicklung in Asien erhöht. Der Umsatz legte in dem Weihnachtsquartal bis zum 31. Dezember zu aktuellen Wechselkursen um 1 Prozent auf 3,12 Milliarden Euro zu. Auf Basis konstanter Wechselkursen erhöhte sich der Umsatz um 7 Prozent.

