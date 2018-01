Original-Research: LSC Lithium Corp - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Einstufung von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) zu LSC Lithium Corp Unternehmen: LSC Lithium Corp ISIN: CA50219G1063 Anlass der Studie: Basisstudie Letzte Ratingänderung: Analyst: Research Studie (Initial Coverage) zu LSC Lithium Corp. Hanseatic Stock Publishing UG veröffentlichte heute eine Erstanalyse zu LSC Lithium Corp. (TSX.V: LSC, FFM/STGT: 8LS; WKN: A2DNR6; ISIN: CA50219G1063). Der Bedarf an Lithium durch die steigende Bedeutung der Elektromobilität oder Energiespeichersysteme wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Bis 2026 werden jährliche Wachstumsraten von 17% prognostiziert. LSC Lithium verfügt in Argentinien über ein Portfolio an Lithiumprojekten. Für erste Hauptprojekte werden in Q1 und Q2 2018 NI 43-101 konforme Ressourcenschätzungen erwartet. Nach vorläufigen Explorationsergebnissen bieten verschiedene Projekte Potential hinsichtlich der Gehalte und dem geringen Maß an Verunreinigungen. Kapital für das weitere Explorationsprogramm hin zum Level der Prefeasibility Study steht dem erfahrenen Management außerdem zur Verfügung. Für eine spätere Lithiumproduktion besteht eine Partnerschaft mit der Enirgi Group, deren Technologie eine schnellere und kostengünstigere Produktion im Vergleich zu konventionellen Verfahren ermöglichen kann. Spekulativ eingestellte Anleger können Einstiegschancen in die Aktie unter Berücksichtigung einer Haltedauer von mehreren Jahren nutzen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16019.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.miningscout.de. Kontakt für Rückfragen hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Schönböckener Str. 28D 23556 Lübeck / Germany Tel.: +49 451 98901748 Fax: +49 451 40 600 1306 Email: info@miningscout.de

