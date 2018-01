Frankfurt am Main - Die Ölpreise sind weiter im Höhenflug. Ein kräftiger Rückgang der US-Ölreserven sorgte auch am Donnerstag für Kauflaune am Ölmarkt und trieb die Notierungen auf neue mehrjährige Höchststände. Im frühen Handel hatte noch eine leichte Gegenbewegung die Ölpreise belastet.

Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März stieg zeitweise bis auf 69,62 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte 2015. Im Mittagshandel wurde das Fass für 69,45 Dollar gehandelt. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...