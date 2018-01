Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstagmittag kaum verändert zum Vortagesschluss. Der Leitindex SMI startete zunächst erholt nach dem Rücksetzer am Vortag, gab dann aber wieder leicht ab. Händler sprechen von einer Stabilisierung und einer etwas abwartenden Haltung nach den seit Jahresstart erreichten Rekordständen. Die Beruhigung an den Anleihemärkten wird von Marktteilnehmern positiv gewertet.

Am Vortag hatten Bedenken um die Nachfrage nach US-Anleihen aus China für Abwärtsdruck gesorgt. Die Meldung, wonach die Volksrepublik weniger oder gar keine US-Staatsanleihen mehr kaufen könnte, wurde von der Regierung inzwischen dementiert. Ein weiterer Faktor, der derzeit an den Märkten für Bewegung sorgt, ist der jüngste Ölpreisanstieg. Aus der Eurozone kamen am Morgen noch positive Industrie-Daten. Die Produktion stieg im November stärker als erwartet. Die Investoren werden zudem auf das Sitzungsprotokoll der EZB schauen, sowie am Nachmittag auf die Erzeugerpreise in den USA.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,04% tiefer bei 9'530,71 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) liegt indes 0,05% höher auf 1'552,47 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert wiederum 0,07% auf 10'919,30 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 16 im Minus und 14 im Plus.

Die Richemont-Aktien (+1,2%) gehören nach Zahlen zu den grössten Gewinnern unter den Blue Chips. Der Luxusgüterkonzern hat den Gruppenumsatz im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...