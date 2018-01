Bei der Nordex Aktie läuft die Rallye auch am heutigen Donnerstag weiter. Die TecDAX-notierte Windenergieaktie baut ihre Erholungsbewegung auf bis zu 11,50 Euro aus und notiert am frühen Nachmittag bei 11,39 Euro mit 4,78 Prozent im PLus nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...