Schwarzach am Main - Jahrelang kannte die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) nur eine Richtung: gen Norden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. Das sei vorbei. Seit dem Erreichen des Allzeithochs bei rund 200 Euro gehe es kontinuierlich bergab.

Den vollständigen Artikel lesen ...