Am Mittwoch sind die Kurse der Commerzbank-Aktie kräftig gestiegen. Damit gelang ihm der Ausbruch über einen kurzfristigen Widerstand. Auch wenn die Notierungen am Donnerstag etwas konsolidieren, so überzeugt die hohe Nachfrage in dieser Woche. Die Hausse sollte sich damit fortsetzen - und damit auch die langfristige Bodenbildung.

