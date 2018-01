Die Aktie von LiCo Energy Metals hat nach der Bekanntgabe neuer Bohrdaten um rund 10 Prozent zugelegt. Die Kanadier präsentierten erneut gute Ergebnisse für ihr Kobalt-Projekt in Ontario.

Kobalt-Bohrungen locken Aktienkäufer

An der Heimatbörse in Kanada konnte LiCo Energy Metals kräftig zulegen. Der Grund: Der Kobalt- und Lithium-Explorer legte erneut gute Bohrergebnisse für sein Glencore Bucke Kobalt-Projekt vor. Der beste Bohrkern kam demnach auf 2,53 Prozent Kobalt in einem Abschnitt über 0,6 Meter. Positiv ist auch, dass die Mineralisierung weiterhin nahe der Oberfläche verläuft, was einen Abbau günstiger macht. Die Ergebnisse für die beiden Bohrlöcher auf einen Blick:

Bohrloch GB17-13: 0,92% Kobalt über 2 Meter, inkl. 2,53% Kobalt über 0,6 Meter (Tiefe: 34 bis 36 Meter) Bohrloch GB17-13: 0.46% Kobalt, 132,5 ppm Silber, 1,46% Kupfer über 0,9 Meter (Tiefe: 77,6 bis 78,5 Meter), inkl. eines 0,4 Meter langen Abschnitts mit 0,79 % Kobalt, 221 ppm Silber und 2,40% Kupfer Bohrloch GB17-20: 0,44% Kobalt, 19,4 ppm Silber und 0,99% Kupfer über 4,05 Meter, inkl. 1,42% Kobalt, 48,8 ...

