Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) verlieh heute zum allerersten Mal fünf Sterne. Die Auszeichnung ging an das in Florida ansässige Parrish Medical Center, das alle 13 Actionable Patient Safety Solutions (praktische Lösungen für die Patientensicherheit, APSS) umsetzte. Diese sind nachweisbasierte Verfahren, die entwickelt wurden, um Krankenhäuser bei der Vermeidung unnötiger Todesfälle und der Verbesserung der Patientenpflege zu unterstützen.

"Wir wissen, dass Krankenhäuser durch die Umsetzung aller APSS im Rahmen des umfangreichen Programms zur Patientensicherheit in der Lage sind, unnötige Todesfälle zu vermeiden. Wir glauben, dass die Bewertung der Krankenhäuser, basierend auf der Anzahl der APSS die sie realisieren, eine gute Möglichkeit ist, um großartige Ergebnisse zu erzielen. Wir dürfen nicht hoffen, dass sich alle unnötigen Todesfälle vermeiden lassen, wir müssen entsprechend planen; und Parrish plant entsprechend", sagte Joe Kiani, Gründer der Patient Safety Movement Foundation.

Herr Kiani fuhr fort: "Wir sind auf alle engagierten Krankenhäuser stolz und hoffen, dass ein derart kühnes Engagement, wie das des Parrish Medical Center zu einer Norm werden wird. Wir ermuntern jedes Krankenhaus dazu, alle APSS zu implementieren, um unsere Auszeichnung mit 5 Sternen zu erhalten."

"Diese Leistung ist eine Hommage an die unglaubliche Vision und das unbeschreibliche Engagement, mit der unser CEO und unsere Führungsetage vor fünfzehn Jahren begannen, als wir uns unserer Mission verschrieben haben, ‚allen Menschen, jederzeit, Heilungserfahrungen zu ermöglichen'", erklärte Edwin Loftin, Chief Nursing Officer. "Die Actionable Patient Safety Solutions (APSS) der Patient Safety Movement Foundation, eignen sich perfekt für die Umsetzung unserer Vision, Familien und Gemeinschaften zu heilen. Durch die Umsetzung dieser APSS als Teil unseres Programms zur Patientensicherheit, sind wir in der Lage, bemerkenswerte, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen."

Seit 2018 bietet die Patient Safety Movement Foundation allen Krankenhäusern, die sich freiwillig dem Patient Safety Movement anschließen, eine Rangliste an. Die Rangliste ist objektiv und basiert auf der Anzahl der APSS oder sonstiger spezifischer Verfahren, die von den Krankenhäusern umgesetzt werden.

Im Parrish Medical Center wurden unter anderem folgende, bemerkenswerte Ergebnisse erzielt:

Seit 12 Jahren keine Fälle beatmungsassoziierter Pneumonie

Nur ein katheterbasierter Harninfekt (Urinary Tract Infection, UTI) in 10 Jahren

Nur eine Katheter-Sepsis (Central Line-Associated Bloodstream Infections, CLABSI) in 10 Jahren

Die PSMF berücksichtigt auch andere bestehende Ranglisten oder Bewertungssysteme, wie beispielsweise die Bewertungssysteme von CMS und der LeapFrog Group, da sie die Auffassung vertritt, dass dieses Instrument einen zusätzlichen Ansatz darstellt, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, welche Krankenhäuser sich für die Patientensicherheit einsetzen.

Für weitere Informationen zum Bewertungssystem, gehen Sie bitte auf: https://patientsafetymovement.org/partners/hospital-ranking.

Über die Patient Safety Movement Foundation:

Jedes Jahr sterben mehr als 200.000 Menschen in Krankenhäusern in den USA und 3 Millionen weltweit an den Folgen vermeidbarer Krankheiten. Die Patient Safety Movement Foundation wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation and Competition in Healthcare gegründet, um die Anzahl von vermeidbaren Todesfällen bis 2020 auf 0 zu reduzieren (0X2020). Eine Verbesserung der Patientensicherheit erfordert gemeinschaftliche Bemühungen aller Interessenvertreter, unter anderem von Patienten, Gesundheitsdienstleistern, medizintechnischen Unternehmen, Regierungsbehörden, Arbeitgebern und privaten Kostenträgern. Die Patient Safety Movement Foundation arbeitet mit allen Interessenvertretern zusammen, um Probleme mithilfe umsetzbarer Lösungen für die Patientensicherheit zu lösen. Die Stiftung veranstaltet zudem eine weltweite Konferenz unter dem Titel "World Patient Safety, Science and Technology Summit". Auf der Konferenz kommen einige der klügsten Köpfe der Welt zusammen, um anregende Gespräche zu führen und neue Ideen zur Herausforderung des Status quo zu entwickeln. Durch die Präsentation spezifischer hochwirksamer Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen bei der Patientensicherheit, der sogenannten "Actionable Patient Safety Solutions" (umsetzbare Lösungen für die Patientensicherheit), werden Medizintechnologieunternehmen aufgefordert, Daten miteinander zu teilen, für die ihre Produkte gekauft werden und Krankenhäuser aufgefordert, sich zur Umsetzung der "Actionable Patient Safety Solutions" zu verpflichten. Damit wird die Patient Safety Movement Foundation mit dem Ziel von Null vermeidbaren Todesfällen bis zum Jahr 2020 hin unterstützt. Besuchen Sie https://patientsafetymovement.org/

