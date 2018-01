Köln - Der Sauren Dynamic Absolute Return (ISIN DE000A1WZ3Z8/ WKN A1WZ3Z) verzeichnete im Dezember einen Wertrückgang in Höhe von 1,2%, so die Experten von SaurenAuf Gesamtjahressicht habe der Sauren Dynamic Absolute Return einen Wertzuwachs in Höhe von 1,7% verbucht.Im Segment der aktienorientierten Absolute-Return-Fonds habe der von Matthew Smith pragmatisch verwaltete Majedie Tortoise Fund (ISIN IE00B51FHZ28) im Dezember einen Wertzuwachs in Höhe von 0,9% erzielt. Auch die kürzlich in das Portfolio aufgenommenen neuen Anlageideen hätten positive Ergebnisse geliefert. Der Absolute-Return-Fonds mit Ausrichtung auf kleinere US-amerikanische Werte habe um 0,5% zugelegt und der auf britische Werte fokussierte Absolute-Return-Fonds habe eine Wertsteigerung in Höhe von 0,7% verbucht. Der schwerpunktmäßig von Tom Hearn, Christian Fiesser und Leo Perry verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) habe mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,8% überzeugt.

