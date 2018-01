Der Brexit ist den Briten nicht auf den Magen geschlagen. Zu Weihnachten wurde geschlemmt wie lange nicht mehr, zeigen frische Zahlen der Supermärkte. Besonders Aldi und Lidl profitierten - mit ungewöhnlichen Produkten.

Wäre man als deutscher Aldi- oder Lidl-Kunde vor Weihnachten in eine der zahlreichen Filialen der beiden Discounter in Großbritannien gegangen, man hätte sich gewundert: Keine Spur von Lebkuchen, Glühwein oder Schokoweihnachtsmännern. Stattdessen waren die Regale prall gefüllt mit den auf der Insel populären "Mince Pies" (kleine Törtchen gefüllt mit Trockenfrüchten), Weihnachtskuchen, Butter mit Brandy-Geschmack und Schweinebraten. Das für Deutschen ungewöhnliche Angebot kam bei den Briten aber an: Sie strömten in Massen in die Läden von "Ohldi" und Lidl.

Der 22. Dezember sei ein Rekordtag für Lidl gewesen, erklärte die britische Tochter des deutschen Konzerns. In der Woche ab dem 18. Dezember sei der Umsatz so hoch gewesen wie nie zuvor. Im Weihnachtsgeschäft seien allein 17 Millionen Mince Pies verkauft worden und über 800.000 Liter Champagner und Prosecco. Auch die Kassen von Aldi klingelten ...

