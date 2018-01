BERLIN (dpa-AFX) - Sachsens-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet einen erfolgreichen Abschluss der schwarz-roten Sondierungsgespräche. "Wir sind optimistisch und wir kriegen das, denke ich, heute hin", sagte Haseloff am Donnerstag am Rande der Verhandlungen in Berlin auf die Frage nach seiner Stimmung.

Zu Knackpunkten der Gespräche sagte Haseloff: "Das muss jetzt noch heiß und hart diskutiert werden. Ich glaube aber, dass wir alle so problemorientiert unterwegs sind, dass wir heute die Lösung finden." Bis zuletzt waren zentrale Steuer- und Finanzfragen sowie wesentliche Entscheidungen in den Bereichen Migration, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege, Renten und Europa offen. In Berlin wurde damit gerechnet, dass bis spät in die Nacht verhandelt werden dürfte. Am Freitag soll ein Ergebnis auf dem Tisch liegen./tl/mfi/ted/hoe/mrz/bk/DP/jha

