Zwei Vereine reichten am Donnerstag Klage gegen den südkoreanischen Konzern ein. Sie werfen dem Hersteller unmenschliche Bedingungen in seinen chinesischen Fabriken sowie Konsumententäuschung vor. In der 40-seitigen Klageschrift heisst es, Samsung verstosse gegen seinen eigenen Verhaltenskodex. In China arbeiteten Kinder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...