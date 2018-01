Baden-Baden (ots) -



Obwohl keine Welt- oder Europameisterschaft der Männer stattfand, war Fußball auch im vergangenen Jahr eines der beliebtesten Themen überhaupt. Besonders deutlich wird dies bei einem Blick auf die europäischen Games-Charts 2017, ermittelt von GfK Entertainment. Wie die plattformübergreifende Auswertung über 15 Länder zeigt, verkaufte sich zwischen Stockholm und Sevilla kein Spiel häufiger als "FIFA 18". Die Fußball-Simulation von Electronic Arts erschien zwar erst im Herbst, konnte aber trotzdem die meisten Einheiten absetzen.



Zweiterfolgreichstes Videospiel Europas der zurückliegenden zwölf Monate war "Call of Duty: WWII". Der Action-Shooter aus dem Hause Activision Blizzard verzeichnete ab November bombastische Verkäufe. Bronze sichert sich ein echter Longseller: "GTA V". Der Open World-Kracher von Take 2 ist bereits mehrere Jahre alt, hat aber nach wie vor eine treue Fangemeinde.



Auch wenn man Deutschland separat betrachtet, war "FIFA 18" das Maß der Dinge. Ronaldo & Co. dribbeln auf PS4, Xbox One, PS3 und Xbox 360 an die Spitze. Silber und Bronze der PS4- und Xbox One-Jahresauswertung holen jeweils "Call of Duty: WWII" und "GTA V". Computerspieler entschieden sich 2017 mehrheitlich für "Die Sims 4", "GTA V" und den "Landwirtschafts-Simulator 17".



Die Top 3 der unterschiedlichen Nintendo-Jahrescharts präsentieren sich differenzierter: Auf Switch haben "Mario Kart 8", "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "Super Mario Odyssey" die Oberhand, auf 3DS die drei "Pokémon"-Titel "Ultrasonne", "Sonne" und "Ultramond". Meistverkaufte Wii U-Games waren "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", die "Minecraft Wii U Edition inkl. Super Mario Mash-Up" sowie "Super Mario 3D World Selects". Wii-Nutzer konnten von "Mario Kart Wii Selects", "Mario Party 9 Selects" und "Mario Bros. Selects" nicht genug bekommen.



Basis der europäischen, plattformübergreifenden Games-Charts 2017 sind die Daten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Schweden und Spanien. GfK Entertainment ist offizieller Partner der Branchenverbände wie dem Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) in Deutschland.



