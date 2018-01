Der GBP/USD wird unter der psychologischen Marke von 1,3500 geschwächt und so fällt er zum neuen 1,5 Wochentief. Die Aussichten sind für das Paar die 3. Sitzung in Folge bearish, während die schwächere Stimmung am heutigen Tag überwiegend auf die US-Dollar Erholung zurückzuführen ist. Die durchwachsenen britischen Wirtschaftsdaten der letzten Sitzungen ...

