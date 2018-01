Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Wirtschaft wächst 2017 überdurchschnittlich

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr deutlich stärker als im Durchschnitt der vergangenen Jahr gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die preisbereinigte Wirtschaftsleistung (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent, nachdem sie 2016 um 1,9 Prozent geklettert war. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,3 Prozent Wachstum prognostiziert. Das vergangenes Jahr erreichte Wachstum ist das stärkste seit 2012 und liegt um fast 1 Prozentpunkt über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Kalenderbereinigt erhöhte sich das BIP um 2,5 (2016: 1,9) Prozent. Der Haushaltsüberschuss summierte sich 2017 trotz Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer an die Atomkonzerne im Volumen von 7 Milliarden Euro auf den Höchstwert von 38,4 Milliarden Euro. Das entsprach 1,2 (Vorjahr: 0,8) Prozent des BIP. Der Staat erzielte damit den vierten Überschuss in Folge. Auf den Bund entfielen davon 3,1 Milliarden. Im Jahr 2016 hatten Bund, Länder, Gemeinden und die Sozialkassen zusammen ein Plus von 25,7 Milliarden.

Wachstumstempo im vierten Quartal etwas langsamer

Die deutsche Wirtschaft hat im Schlussquartal leicht an Tempo verloren. Die Wirtschaftsleistung (BIP) legte um etwa ein halbes Prozent zu. Das erklärte das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Daten bei der Bekanntgabe des Jahreswachstums für 2017. Im dritten Quartal war das BIP um 0,8 Prozent geklettert. Die Statistiker wollen am 14. Februar die exakten Zahlen für das vierte Quartal vorlegen.

Statistisches Bundesamt sieht keine Überhitzung der Konjunktur

Deutschlands oberste Statistiker sehen die heimische Wirtschaft noch nicht am Anschlag angelangt. Die Bundesrepublik befindet sich nicht in einer Phase wirtschaftlicher Überhitzung. "Das kann weder ich erkennen. Auch von den Konjunkturforschern hat das niemand gesagt", sagte Albert Braakmann, Leiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung, bei der Bekanntgabe des Jahreswachstums 2017. Seiner Einschätzung nach sind zwar in einigen Branchen die Kapazitäten voll ausgelastet, gesamtwirtschaftlich "heißt das nicht, dass da noch Luft nach oben ist".

Deutsche Tariflöhne real deutlich schwächer gewachsen als in Vorjahren

Die Tariflöhne sind vergangenes Jahr real im Schnitt um 0,6 Prozent gestiegen. Zwar lag die nominale Steigerung bei 2,4 Prozent, doch dämpften die gestiegenen Verbraucherpreise dieses Plus, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung mitteilte. So falle der reale Zuwachs 2017 "deutlich geringer" als in den Vorjahren aus, erklärte Thorsten Schulten vom WSI.

Euroraum-Industrieproduktion deutlich höher als erwartet

Die Industrieproduktion im Euroraum ist im November deutlich höher als erwartet gewesen. Nach Mitteilung von Eurostat stieg sie gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von nur 0,6 Prozent prognostiziert. Zudem wurde der zunächst für Oktober gemeldete Produktionszuwachs von 0,2 auf 0,4 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion um 3,2 (Oktober: 3,9) Prozent.

EU stellt sich demonstrativ hinter Atomabkommen mit Iran

Die EU hat sich klar hinter das von US-Präsident Donald Trump kritisierte Atomabkommen mit dem Iran gestellt. Die Vereinbarung funktioniere und "mache die Welt sicherer", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nach einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Donnerstag in Brüssel. Nach Angaben von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) machte der Iran bei dem Treffen ein Zugeständnis und stimmte Gesprächen über seine Rolle in Konflikten in der Nahost-Region zu.

Deloitte sieht Umsätze deutscher Autozulieferer wegen Brexit in Gefahr

Ein harter Brexit wird nach einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte die deutsche Automobil-Zulieferindustrie hart treffen. Die Zulieferbranche müsste im Jahr des Ausscheidens mit Umsatzeinbußen von 3,8 Milliarden Euro im Vergleich zu einem No-Brexit-Szenario rechnen. Damit könnten bis zu 14.000 Jobs gefährdet sein, heißt es im Deloitte-Briefing "Harter Brexit und die Lieferkette".

Saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer bei Unfall verletzt

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Dienstwagen der CDU-Politikerin fuhr am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.30 Uhr auf der Autobahn 10 bei Potsdam auf einen Lastwagen auf, wie ein Sprecher des Potsdamer Polizeipräsidiums sagte. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Michendorf und Ferch. Kramp-Karrenbauer und drei weitere Insassen ihres Wagens wurden dem Sprecher zufolge leicht verletzt.

Südkoreas Regierung sorgt mit Plänen für Kryptowährungsverbot für Wirbel

In Südkorea haben Pläne der Regierung für ein Verbot des Handels mit virtuellen Währungen für erheblichen Wirbel gesorgt. Justizminister Park Sang Ki sagte am Donnerstag vor Journalisten mit Bezug auf den Hype um Kryptowährungen, sollte die "Blase platzen", werde das verheerende Folgen haben. Daher bereite das Ministerium ein Gesetz vor, das praktisch alle Transaktionen mit virtueller Währung im Land unterbinde.

