Berlin (ots) - Bitte beachten Sie die Korrektur im 1. Satz im 1. Absatz: Die korrekte Zahl lautet: 36 Prozent. Es folgt die korrigierte Pressemeldung.



Ladentheke und Website bekommen Konkurrenz, auch in Deutschland



Nicht nur auf der CES in Las Vegas spielen Sprachassistenten eine große Rolle, auch 36 Prozent der Deutschen nutzen sie bereits im Alltag, so die Studie "Conversational Commerce: Why Consumers Are Embracing Voice Assistants in Their Lives" des Digital Transformation Institute von Capgemini. Die meisten davon bevorzugen das Smartphone (84 Prozent), einige ziehen diesen Weg inzwischen sogar Apps oder Website vor (15 Prozent). Daher lohnt sich nun eine Investition in die Technologie auch für Unternehmen: Käufer sind durchaus bereit, künftig 500 Prozent mehr via Sprachassistent auszugeben, als sie es bisher schon tun. Warum Verbraucher den Sprachassistenten vorziehen, wo die Deutschen skeptisch sind und welche Möglichkeiten dies für Unternehmen bietet, hat Capgemini unter anderem 1.000 Deutsche gefragt.



Martin Arnoldy, Leiter Konsumgüter, Handel und Transport bei Capgemini in Deutschland, sagt dazu: "Die Technologie steht an einem Wendepunkt: Sprachassistenten können in diesem Jahr endlich mit der menschlichen Spracherkennung mithalten, jetzt wird es für den Nutzer bequem und damit für Unternehmen spannend. Obwohl der Deutsche Trends nicht unbedingt als Erster aufgreift, geben bereits 16 Prozent ihr Geld via Sprachassistent aus. Für mich heißt das: Der Handel steht vor einer neuen Digitalisierungswelle."



Eine Kopie des Berichts kann hier heruntergeladen werden.



Über Capgemini www.capgemini.com/de



OTS: Capgemini newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16952.rss2



Pressekontakt: Achim Schreiber Tel.: +49 69 9515-1281 E-Mail: achim.schreiber@capgemini.com www.twitter.com/CapgeminiDE



Katharina Wilhelm Tel.: +49 89 38338-23 65 E-Mail: katharina.wilhelm@capgemini.com www.twitter.com/CapgeminiDE