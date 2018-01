Unterföhring (ots) - Wiedersehen macht Freude! Kaya Yanar startet mit einer eigenen Comedy-Show ins neue Jahr: In "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" präsentiert der 44-jährige Comedian die bekanntesten und beliebtesten Filme der Welt - auf seine ganz eigene Art und Weise. Ob Liebesfilm, Action-Thriller oder Science-Fiction: In jeder Folge steht für Kaya ein Film-Genre im Mittelpunkt. Unterstützt von bekannten Comedians und Schauspielern, taucht Kaya ein in die kunterbunte Welt des Films. Garantiert komisch: Kaya und seine Gäste improvisieren, liefern sich augenzwinkernde Kino-Quiz-Runden und erinnern an die schönsten Momente der Filmgeschichte. Darüber hinaus begibt sich der SAT.1-Comedian hinter die Kulissen des Filmgeschäfts und absolviert u.a. ein waghalsiges Stunt-Training....



Die Dreharbeiten zu "Guckst Du?! Kayas große Kinoshow" beginnen im Februar. SAT.1 zeigt die neue Comedy-Reihe am Fun Freitag ab 23. Februar 2018 um 20:15 Uhr. Produzent ist die Brainpool TV GmbH.



