Die Regierung in Sofia will dem Europäischen Wechselkursmechanismus beitreten und so die Einführung des Euros vorbereiten. Das Land erfüllt die Beitrittskriterien - und doch haben Deutschland und Österreich Bedenken.

Eine Lizenz zum Drucken besitzen die Bulgaren bereits: Die EZB lässt an einem Standort in dem Balkan-Staat Euro-Banknoten herstellen. Doch benutzen dürfen die Bulgaren die begehrten Scheine nach wie vor nicht im eigenen Land. Finanzminister Wladislaw Goranow hat sich vorgenommen, das zu ändern. "Ich werde bis zur Jahresmitte einen Beitrittsantrag zum ERM II stellen", sagte Goranow in Sofia.

Der Europäische Wechselkursmechanismus ERM II bildet quasi das Wartezimmer für den Euro. Wechselkurse von Beitrittswährungen dürfen darin nur begrenzt ab- oder aufwerten zum Euro. Für die bulgarische Währung ist das kein Problem, denn der Lew-Kurs ist bereits jetzt fest an den Euro gebunden. Mindestens zwei Jahre muss eine Währung im ERM II bestehen, bevor sie in den Euro aufgehen kann.

Alle Euro-Staaten mussten diese Phase durchlaufen und haben dafür selten länger als drei Jahre gebraucht. Das würde im Prinzip bedeuten, dass Bulgarien die europäische Einheitswährung vielleicht 2021 einführen könnte. Das Datum will Goranow allerdings nicht in den Mund nehmen. "Wir sind bereit, so lange im ERM II zu bleiben, wie es nötig ist", sagt er.

Goranow versucht damit, Kritiker zu besänftigen. Nicht alle Euro-Staaten sind begeistert von der Idee, noch ein Land in ihren Kreis aufzunehmen. Nach Angaben von EU-Diplomaten haben Deutschland und Österreich Einwände ...

