Aben leistet Bar- und Aktienoptionszahlungen an Eagle Plains und plant Winterbohrprogramm auf Goldprojekt Chico in Saskatchewan

11. Januar 2018 - Vancouver, BC, Kanada -- Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) (OTCBB: ABNAF) (Frankfurt: E2L2) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass es an Eagle Plains Resources (TSX-V: EPL) eine Barzahlung von 25.000 $ geleistet und 250.000 Stammaktien ausgegeben hat. Dadurch wird Abens Absicht bestätigt, die laufende Optionsvereinbarung für das 4.657 ha große Goldprojekt Chico, das 125 km östlich von La Ronge, Saskatchewan, und 40 km südlich von SSR Minings (ehemals Silver Standard Resources) Goldbetrieb Seabee liegt, fortzuführen. Einzelheiten zu der Optionsvereinbarung werden weiter unten genauer dargelegt. Aben möchte Ende Februar Diamantbohrungen auf dem Konzessionsgebiet Chico niederbringen. Das Genehmigungsverfahren und die detaillierte Planung des Programms sind zurzeit im Gange. Momentan geht man davon aus, dass die Bohrungen auf Chico zeitgleich mit einem Winterbohrprogramm von 10.000 Metern, das von SSR Mining Inc. Auf Eagle Plains Liegenschaft Fisher, 6 km nördlich von Chico, durchgeführt wird, stattfinden können. Karte des Standorts des Goldprojekts Chico, Saskatchewan: http://abenresources.com/site/assets/files/4730/abn_chico_location_and_highlights.jpg

Höhepunkte und Explorationstätigkeiten auf dem Konzessionsgebiet Chico

Zu den Höhepunkten des Konzessionsgebiets Chico gehört der 1,5 km lange mineralisierte, Strukturkorridor, der durch geophysikalische Untersuchungen, geologische Kartierung und geochemische Bodenproben bestätigt wurde. In der Vergangenheit wurden sporadisch Bohrungen auf dem Gebiet niedergebracht, die hochgradige Goldabschnitte ergaben.

2016 beauftragte Eagle Plains TerraLogic Exploration aus Cranbrook, B.C., Kanada, mit systematischen Feldarbeiten auf der Liegenschaft. Dazu gehörten auch eine 661 Linienkilometer umfassende luftgestützte, geophysikalische Untersuchung mit Magnetometer, Kartierung, Grabenziehen und geochemische Bodenuntersuchungen. Die entlang dieses Strukturkorridors gesammelten Gesteinsproben wiesen Werte auf, die von Spurenmengen bis hin zu 20,2 g/t Au reichten. Unter den Ergebnissen der Bodenproben waren zahlreiche stark anomale Proben von bis zu 4,5 g/t Gold. Im Jahr 2017 führten Aben und Eagle Plains eine detaillierte IP-Untersuchung durch, um hochgradige Goldziele zu definieren. Diese Arbeit führte dazu, dass zahlreiche Bohrziele oberster Priorität identifiziert wurden, von denen viele während des geplanten Winterprogramms getestet werden sollen.

Karte der Bodenergebnisse auf dem Goldprojekt Chico, Saskatchewan: https://www.abenresources.com/site/assets/files/4301/abn-chico-soil-results-2016.jpg

Insgesamt war das Ziel für die Programme der Jahre 2016 und 2017, Mineralisierung, Alteration und Strukturmerkmale zu identifizieren, die denen der nahegelegenen Lagerstätten Seabee und Santoy ähneln. Der Goldbetrieb Seabee produziert fortlaufend seit 1991 und hat 1,2 Mio. Unzen Gold aus den Lagerstätten Seabee und Santoy produziert. Die Geologie auf dem Goldbetrieb Seabee besteht aus hochgradiger Adermineralisierung, assoziiert mit Scherzonen, die mafische Metavulkan- und Intrusivgesteine durchschneidet sowie auch Granitgestein, das während der regionalen Störungsereignisse, welche den Grünsteingürtel Pine Lake im Proterozoikum beeinflussten, eingelagert wurde. Der Goldbetrieb Seabee und das Projekt Chico liegen im Grünsteingürtel Pine Lake. Die Mineralisierung auf dem Goldbetrieb Seabee findet sich in den Minen Seabee und Santoy, die rund 14 km voneinander entfernt liegen. Die erste hängt mit der weiter in Richtung Westen orientierten Scherzone Laonil Lake zusammen, während die zweite auf einer regionalen, nach Norden streichenden Scherzone liegt, die mit der Verwerfungsstruktur Tabbernor Fault zusammenhängt, die über einen Großteil des Konzessionsgebiet verfolgt wurde. Feld- und Untertagebeobachtungen auf dem Goldbetrieb Seabee lassen darauf schließen, dass die Scherstrukturen an Kontaktstellen zwischen Granodiorit und metavulkanischen Lithologien entstanden sind und sich hochgradige Zonen an kleineren Falten gebildet haben.

Die Tabbernor Fault ist eine 1500 km lange regionale Struktur, die von ganz im Norden, von der Uranmine Rabbit Lake im Norden Saskatchewans, bis ganz zum Süden, den Black Hills in South Dakota, wo die 40 Mio. Unzen umfassende Goldlagerstätte Homestake liegt, verfolgt wurde. Die Nähe zur Tabbernor-Struktur und die Ähnlichkeiten bezüglich Alter und tektonischer Geschichte der Lagerstätten Homestake und Seabee/Santoy war der Hauptgrund für Eagle Plains und Abens Interesse am Konzessionsgebiet Chico. Das Management weist darauf hin, dass Ergebnisse oder Entdeckungen, die in der Vergangenheit auf benachbartem Gebiet gemacht wurden, kein Hinweis darauf sein müssen, dass auf dem Konzessionsgebiet ähnliche Ergebnisse erzielt werden können.

Aben und Eagle Plains haben vor Kurzem 6 zusätzliche Rohstoffkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 1.799 ha erworben, die sich unmittelbar neben den bereits bestehenden Liegenschaften befinden. Die Übernahme erfolgte einerseits durch Abstecken und andererseits durch eine Kaufvereinbarung mit einem außenstehenden Verkäufer (siehe Pressemitteilung vom 11. Dezember 2017).

Chico-Optionsvereinbarung

Aben erhält von Eagle Plains eine anfängliche Beteiligung von 60% am Konzessionsgebiet Chico, indem es im Laufe von 4 Jahren Explorationsausgaben von 1.500.000 $ tätigt, 1.500.000 Stammaktien ausgibt sowie Barzahlungen von insgesamt 100.000 $ leistet. Wenn Aben diese 60-prozentige Beteiligung erhalten hat, kann das Unternehmen sich für den Erwerb einer weiteren 20-prozentigen Beteiligung entscheiden, indem es innerhalb von zwei Jahren nach dem Entschluss weitere Explorationsausgaben von 2.000.000 $ tätigt, nochmals 1 Mio. Stammaktien ausgibt und Barzahlungen von 50.000 $ leistet.

Cornell McDowell, P.Geo., V.P. für Exploration von Aben Resources, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die fachlichen Inhalte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Aben Resources:

Aben Resources ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Projekten in British Columbias Goldenem Dreieck, in Saskatchewan sowie im Yukon-Territorium konzentriert.

Weitere Informationen über Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.abenresources.com.

Aben Resources hat rund 62,7 Mio. ausstehende und ausgegebene Aktien.

ABEN RESOURCES LTD.

Jim Pettit ____________________________ JAMES G. PETTIT President & CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers Aben Resources Ltd. Director, Investor Relations Tel: 604-687-3376 Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei) Fax: (604) 687-3119 E-Mail: info@abenresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42049 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42049&tr=1

