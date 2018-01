Mainz (ots) - Freitag, 12. Januar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Annette Frier, Schauspielerin



Fitness für unterwegs - Übungen für Alltagssituationen Skiurlaub in Trentino - Günstiges Reiseziel in den Alpen Neues Album von "Donots" - Bald auch auf Deutschland-Tour







Freitag, 12. Januar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin - Aktuelle Lage Expedition Deutschland: Bad Berka - Neues Leben in altem Schloss Küchenträume - Katharinas asiatischer Gemüsetopf







Freitag, 12. Januar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Peter Cornelius in Wien - Der Sänger zeigt seine Lieblingsstadt Die Promi-Outfits der Woche - Ahas und Najas Neues von Dunja Rajter - Autobiografie der Sängerin erscheint



