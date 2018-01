München (ots) - Im packenden Fernsehfilm "Teufelsmoor" wird die Übersetzerin Inga Hauck (Silke Bodenbender) mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Doch umso bedrohlicher die Ereignisse auf sie zukommen, desto mehr reagiert Inga mit Rückzug.



Zum Inhalt:



Als ihr Vater Georg (Kai Maertens) stirbt, fährt Inga Hauck (Silke Bodenbender) gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Sohn Max (Cai Cohrs) in ihr Heimatdorf. In ihrem Elternhaus trifft sie auf Anna Kertesz (Bibiana Beglau) - Ingas Eltern hatten sie vor 30 Jahren zu sich genommen, nachdem Annas erwachsener Bruder Zoltan auf rätselhafte Weise verschwunden war. Seit dem gleichen Tag vor 30 Jahren wird auch Ingas Bruder Magnus vermisst. Er war damals sechs Jahre alt - so wie Max jetzt. Der Verdacht, dass Zoltan Magnus verschleppt hat, besteht bis heute. Anna ist allerdings fest überzeugt davon, dass ihr Bruder unschuldig ist.



"Teufelsmoor" ist eine Produktion der Nordfilm GmbH (ausführende Produzentin: Heike Streich) im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks und der ARD Degeto. Die Redaktion haben Daniela Mussgiller, Christian Granderath (beide NDR) und Christine Strobl (ARD Degeto). Das Drehbuch stammt von Corinna Vogelsang, Regie führte Brigitte Maria Bertele.



Pressemappe und Film stehen akkreditierten Journalisten unter https://presse.DasErste.de zum Abruf bereit.



Fotos unter www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste, Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de Elna Lindgens, PR Heike Ackermann Tel.: Tel. 089/649 865-15, E-Mail: elna.lindgens@pr-ackermann.com