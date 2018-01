Lieber Leser,

die Newmont Mining Aktie gehörte im vergangenen Jahr zu den Gewinnern aus der Branche, was auch Sinn macht bei der starken kurz- bis mittelfristigen Projektpipeline. In den vergangenen vier Wochen konnte die Aktie zudem von einem stabilen Goldpreis profitieren und insgesamt 9,5 % an Wert zulegen. Charttechnisch betrachtet bewegt sich der Kurs trotz der soliden Performance immer noch innerhalb der Konsolidierungsphase. Erst Kurse über 40 US-Dollar je Aktie dürften das Ende ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...