Liebe Leser,

der Blick auf die 12-Monats-Performance der Singulus-Aktie zeigt ein Plus von aktuell rund +217%. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht! Da sah es so aus, als ob hier die Insolvenz drohen würde. Der Aktienkurs war jahrelang im Rückwärtsgang gewesen. Und wer sich längere Zeiträume anschaut bzw. in diesen bei der Singulus-Aktie investiert war, der sieht dies deutlich: Denn trotz der besagten rund +217% liegt die 10-Jahres-Performance der Singulus-Aktie mit rund 98% weiter im ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...