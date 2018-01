In Tunesien ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen gewalttätigen Demonstranten und der Polizei gekommen. Hunderte Menschen wurden verhaftet. Die Proteste richten sich vor allem gegen ein neues Finanzgesetz.

Bei gewaltsamen Protesten in Tunesien sind nach Regierungsangaben erneut mehrere Hundert Menschen in der Nacht festgenommen worden. Demonstranten beklagen gestiegene Preise. Anfang des Monats war das neue Finanzgesetz in Kraft getreten, damit stieg unter anderem ...

