Nigel Farage ist einer der prominentesten Brexit-Befürworter. Trotzdem kann sich der ehemalige Ukip-Chef ein erneutes Referendum vorstellen. Seiner Meinung nach würden dann noch mehr Menschen für den Brexit stimmen.

Der ehemalige Chef der EU-feindlichen britischen Ukip-Partei, Nigel Farage, will unter Umständen erneut über den Ausstieg seines Landes aus der Europäischen Union abstimmen lassen. Das sagte Farage am Donnerstag in einer Talkshow des britischen ...

