Enforcer Gold geht Option- und Joint-Venture-Vereinbarung für die Roger Gold-Kupfer-Porphyr-Liegenschaft in Quebec ein

11. Januar 2018 - Toronto, Ontario - Enforcer Gold Corp ("Enforcer" oder das "Unternehmen") (TSX-V: VEIN - FWB: N071) freut sich bekanntzugeben, dass es eine Option- und-Joint-Venture-Vereinbarung mit SOQUEM Inc. ("SOQUEM") eingegangen ist, um eine 50% -Beteiligung an der Roger Liegenschaft ("Roger" oder die "Liegenschaft") im ergiebigen Abitibi Greenstone Belt, 5 km von Chibougamau, Quebec, zu erwerben.

Präsident und CEO Steve Roebuck kommentiert:

"Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, 50% von der fortgeschrittenen Roger-Gold-Kupfer-Porphyr-Liegenschaft zu erwirtschaften, und mit SOQUEM als einen beständigen Partner zusammenzuarbeiten. Roger verfügt über eine umfangreiche Datenbank mit über 54.906 m Diamantbohrungen und 1.177 m Erschließung unter Tage sowie einer historischen Ressourcenschätzung. Wir planen, das Projekt durch zusätzliche Bohrungen schnell voranzutreiben, um es auf einen aktuellen Mineralressourcenstatus zu bringen. SOQUEM befasst sich seit 1997 mit der Liegenschaft und bringt somit umfangreiches Wissen und Kontinuität in das Projekt und für die zukünftige Entwicklung mit ein. Wir freuen uns, unsere Quebec-Projektbasis zu erweitern, und in einem von Quebecs wenig erschlossenen Goldgebieten zu arbeiten."

Die Roger Liegenschaft

Roger ist ein fortgeschrittenes Explorationsprojekt welches das Porphyr-Gold-Kupfer-Vorkommen Mop-II enthält. Eine 2006 Mineralressourcenschätzung des Vorkommens nach NI 43-101 Standard von Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc. für SOQUEM ergab 3,24 Mt abgeleitete Ressourcen mit durchschnittliche 1,61 g / t Au und 0,04% Cu bei einem Cutoff-Wert von 1,0 g / t Au für insgesamt 167.200 Unzen Gold.

N.B.: Enforcer betrachtet die Schätzung aus dem Jahr 2006 als eine historische Ressourcenschätzung, die für das Projekt relevant ist; Allerdings hat eine qualifizierte Person für das Unternehmen nicht genügend Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und diese sollte daher nicht als zuverlässig gelten.

Nach Fertigstellung der Schätzung im Jahr 2006 bohrte SOQUEM weitere 60 Bohrlöcher auf der Liegenschaft mit insgesamt 15.456 m Diamantbohrungen. Im Jahr 1988 umfasste ein Explorationsprogramm unter Tage für das Vorkommen 1.177 m Erschließung und 1.433 m Bohrungen unter Tage in 23 Bohrkernlöchern. Insgesamt wurden 54.906 m Diamantbohrungen auf der Liegenschaft durchgeführt.

Die 987 Hektar große Roger-Liegenschaft befindet sich im Chibougamau Bergbaugebiet innerhalb des ergiebigen Abitibi Greenstone Belt. Das Gebiet liegt 5 km vom Bergbauzentrum Chibougamau in Quebec entfernt und bietet ganzjährigen Straßenzugang. Die ersten Gold- und Kupferfunde im Chibougamau-Gebiet kamen Anfang des 20. Jahrhunderts vor. Der Bergbau in dem Gebiet produzierte von 1953 bis 2008 1,6 Milliarden Pfund Kupfer und 3,2 Millionen Unzen Gold zusammen mit bedeutenden Mengen an Silber und Zink.

Vertragsbedingungen

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung (die "Option") kann Enforcer 50% ungeteilte Anteile an der Liegenschaft erwerben, nachdem Enforcer über einen Zeitraum von 3 Jahren 2.000.000 $ in ein Arbeitsprogramm investiert und 1.000.000 Enforcer Stammaktien an SOQUEM ausgibt:

Finanzierung von Investitionsprogrammen in Höhe von 2.000.000 $ wie folgt:

- 500.000 $ bis Ende des 1. Jahres (8. Januar 2019) - 750.000 $ bis Ende des 2. Jahres (8. Januar 2020) - 750.000 $ bis Ende des 3. Jahres (8. Januar 2021)

Ausgabe von insgesamt 1.000.000 Enforcer Stammaktien wie folgt:

- 250.000 bis Ende des 1. Jahres (8. Januar 2019) - 250.000 bis Ende des 2. Jahres (8. Januar 2020) - 500.000 bis Ende des Jahres 1 (8. Januar 2021)

Die Option kann vor Ablauf des Zeitraums von drei Jahren erworben werden, falls Enforcer die Arbeitsanforderungen erfüllt und die Stammaktien früher ausgibt.

SOQUEM fungiert vor der Ausübung der Option als alleiniger Verwalter der Liegenschaft und fügt den verwalteten Geldern eine Verwaltungsgebühr von 10% hinzu, oder, im Fall von Arbeiten durch Dritte, eine Verwaltungsgebühr von 5%. Nach Ausübung der Option wird ein Joint Venture (das "Joint Venture") gegründet, um die Exploration und mögliche Entwicklung, den Bau, die kommerzielle Produktion, die Stilllegung und die Sanierung der Mine fortzusetzen. Vor der Gründung des Joint Ventures wird davon ausgegangen, dass jeder Partner 2.000.000 $ in die Liegenschaft eingebracht hat. Nachfolgende Beiträge zur Liegenschaft bestimmen die zukünftige Beteiligung der Partner. Falls beide Partner zustimmen, ihren relativen Anteil auszugeben, wird das Joint Venture auf einer 50-50 Basis weitergeführt.

Über SOQUEM

SOQUEM Inc., eine Tochtergesellschaft von Ressources Québec, ist ein führendes Unternehmen in der Mineralexploration mit der Mission, Bergbauliegenschaften in Quebec zu erforschen, zu entdecken und zu entwickeln. SOQUEM hat an mehr als 350 Explorationsprojekten teilgenommen und zu bedeutenden Entdeckungen von Gold, Diamanten, Lithium und anderen Mineralien in Quebec beigetragen.

Über Enforcer Gold Corp

Enforcer Gold Corp ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen und erwirbt eine 100%-ige Beteiligung am Montalembert Goldprojekt von Globex Mining Enterprises Inc. (TSX: GMX). Die 7.300 Hektar-große Liegenschaft befindet sich 125 km westlich von Chibougamau in Quebecs ergiebigem Abitibi Greenstone Belt. Das Unternehmen beendete im Oktober 2017 sein erstes Explorationsprogramm für das Projekt, einschließlich 5.784 m Diamantbohrungen. Enforcer hat eine starke Cash-Position mit $ 3.9 M auf der Bank.

Enforcers Präsident & CEO, Steve Roebuck, PGeo, ist eine qualifizierte Person gemäß dem National Instrument 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Weitere Informationen finden Sie auf enforcergold.com oder wenden Sie sich bitte an:

Steve Roebuck, Präsident & CEO Telefon: (647) 496-7984 Mobiltelefon: (905) 741-5458 Email: contact@enforcergold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Statuten der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen die auf Erwartungen, Schätzungen, Projektionen und Interpretationen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Worte wie "planen", "erwarten", "hochrechnen", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "andeuten", "anzeigen" und andere ähnliche Wörter oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen auftreten "können" oder "werden" und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Pläne der Gesellschaft in Bezug auf die Erforschung des Roger-Projekts, das Explorationspotential und analog dazu das Vorkommenspotential des Roger-Projekts und auf den Zeitpunkt der Explorationsprogramme des Unternehmens. Solche vorausschauenden Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften der Gesellschaft wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Risiken und andere Faktoren können die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten einschließen, sind aber nicht darauf beschränkt; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Explorationsaktivitäten abzuschließen; die Fähigkeit der Gesellschaft, Transaktionen mit angekündigten Bedingungen abzuschließen; Zeitpunkt und Verfügbarkeit von Fremdfinanzierungen zu akzeptablen Bedingungen und jene Risikofaktoren, die in der Management-Diskussion und -Analyse des Unternehmens, wie auf SEDAR verfügbar, beschrieben werden. Enforcer Gold verpflichtet sich nicht, alle zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42050 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42050&tr=1

