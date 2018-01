Forscher haben herausgefunden, wie die Verschlüsselung bei Gruppenchats theoretisch umgangen werden kann und heimlich neue Mitglieder beitreten könnten. Warum sich Nutzer trotzdem nicht sorgen müssen.

Manchmal kommt Ärger von ganz unerwarteter Stelle: Für Whatsapp dieser Tage aus dem Ruhrgebiet. Die IT-Wissenschaftler Paul Rösler, Christian Mainka und Jörg Schwenk von der Bochumer Ruhr-Universität wollen in einer Untersuchung herausgefunden haben, dass Whatsapp eine Sicherheitslücke in seiner Verschlüsselung aufweist. Theoretisch wäre es dadurch möglich, Mitglieder ohne Einladung und Kenntnis des Gruppenadministrators in eine Gruppe zu bringen. Damit wären die Kommunikation innerhalb des Gruppenchats offen für den Eindringling.

Forscher Rösler im Gespräch mit dem Handelsblatt: "Sowohl das Verändern von Statusmeldungen einzelner Nachrichten oder das komplette Entfernen von Kommunikation wäre dem Angreifer möglich. So könnte er sich so zumindest eine Zeit lang verbergen, wenn zum Beispiel Gruppenmitglieder seine Anwesenheit entdecken und daraufhin Fragen stellen." Damit könnte sich der Eindringling unkenntlich machen.

Rösler und seine Kollegen haben sich nicht nur Whatsapp, sondern auch die Dienste Threema und Signal angeschaut, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...